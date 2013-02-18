آخرین مهلت دستگاه های اجرایی خراسان رضوي برای جذب باقيمانده اعتبارات عمرانی است

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد حسن واحدي ظهر دوشنبه در جلسه شوراي فني استان، اظهار كرد: با تصویب اعضای این شورا، به دستگاه هاي اجرايي تا 15 اسفند مهلت داده شد تا نسبت به جذب باقيمانده اعتبارات عمرانی مانده در حساب خود اقدام كنند.

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي بر ضرورت جذب هر چه زودتر اعتبارات عمراني باقيمانده سال جاري از سوي دستگاه های اجرایی تاكيد كرد.

واحدي از آغاز اعزام گروه هاي نظارت بر اجرای پروژه هاي عمراني به شهرستان ها از سوي دفتر فني استانداري در 5 اسفند ماه خبر داد و تصريح كرد: براساس مصوبه این شورا به شورای تخصیص استان پیشنهاد شده تا باقي اعتبارات دستگاه هايي كه بدون توجيه مناسب پس از 15 اسفند، همچنان مانده حساب داشته باشند، به دستگاه هايي تعلق خواهد گرفت كه پيشرفت فيزيكي پروژه هاي در حال اجراي آن ها، از سرعت بالايي برخوردار است.

وي با بیان اینکه کل بودجه عمرانی استان در سال جاری، بالغ بر شش هزار و 700 میلیارد ریال بوده که 31 درصد آن تخصیص داده شده، بيان کرد: برخی دستگاه های اجرایی هنوز مبالغی مانده در حساب دارند که باید اقدام قانونی برای جذب آن در مهلت تعیین شده، به عمل آید.

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي بر ضرورت توجه جدي دستگاه ها به بحث نظارت بر اجراي پروژه ها تاكيد كرد و گفت: با نظارت دقيق و پيشگيري از ايجاد هزينه هاي اضافي، مي توان سرعت و كيفيت اجراي پروژه ها را افزایش داد.

واحدي با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای ساختمانی در سطح استان، از اداره كل استاندارد خواست تا با توجه به نيازهاي موجود، نسبت به احياي برگزاري جلسات شوراي استاندارد خراسان رضوی به رياست استاندار اقدام كنند.

وي به دستگاه هاي اجرايي استان متذكر شد كه در اجراي پروژه هاي عمراني پيمانكاران، مشاوران و مهندسان ناظر را موظف كنند تا در صورت مشاهده هر گونه استفاده از مصالح غير استاندارد، مراتب به این اداره كل، گزارش كنند.

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي تاكيد كرد: در اجراي پروژه هاي عمراني، به ويژه ساخت و سازهاي عمومي و عام المنفعه، همچنین باید به مناسب سازي براي معلولان، مقاوم سازي و استفاده از فناوري هاي نوين صنعت ساختمان، توجه ویژه شود.

گفتني ست در ابتداي اين جلسه دستگاه هاي اجرايي حاضر گزارشي از ميزان جذب اعتبارات عمراني دستگاه خود طي سال جاري ارايه كردند و محسن كوهي مدیرکل دفتر فنی استانداری نیز از سوي شوراي فني استان به عنوان سخنگوي اين شورا معرفي شد.