به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر هدایت شالکه بر عهده "ینس کلر" است اما روزنامه بیلد گزارش داده مسئولان این تیم در نظر دارند برای فصل بعد با سرمربی حال حاضر بایرن مونیخ وارد گفتگو شوند.

"هورست هلت"، مدیرعامل شالکه، پیش از این از علاقه خود برای حضور "کلر" در این تیم خبر داده اما گویا کادر مدیریتی باشگاه نظر مساعدی بر روی این مربی ندارد.

طبق گزارش بیلد، باشگاه شالکه ظرف چند روز آینده با "یوپ هاینکس" که از فصل آینده جای خود را به "پپ گواردیولا" می دهد تماس خواهد گرفت.

هاینکس در فصل 04-2003 در تیم شالکه مربیگری کرده است اما پس از اینکه نتوانست با این تیم به رقابت های اروپایی صعود کند از سمت خود برکنار شد.