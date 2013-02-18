فروش بلیت پروازهای بین المللی هما با 10 درصد تخفیف

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جمشیدی مدیرکل فروش مسافر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی با اعلام اینکه به مناسبت پنجاه و دومین سالوزه تاسیس هما به خریداران بلیت پروازهای بین المللی 10 درصد تخفیف ارایه میشود، گفت: براساس تصمیم کمیته توسعه فروش هما از تاریخ اول اسفندماه سال جاری لغایت 15 اسفند مسافران برای استفاده از این تخفیف می توانند صرفا با شماره تلفن های 88658727 و یا 44672200 واحد فروش تلفنی هما تماس حاصل نموده و نسبت به خرید بلیت خود اقدام کنند.

از شهریورماه سال جاری برای دسترسی مسافران به بلیت های پروازهای هما واحد فروش تلفنی هما راه اندازی شده است.