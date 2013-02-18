  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

فروش بلیت پروازهای بین المللی هما با 10 درصد تخفیف

فروش بلیت پروازهای بین المللی هما با 10 درصد تخفیف

شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی تخفیف 10 درصدی به خریداران بلیت پروازهای بین المللی ارایه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جمشیدی مدیرکل فروش مسافر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی با اعلام اینکه به مناسبت پنجاه و دومین سالوزه تاسیس هما به خریداران بلیت پروازهای بین المللی 10 درصد تخفیف ارایه میشود، گفت: براساس تصمیم کمیته توسعه فروش هما از تاریخ اول اسفندماه سال جاری لغایت 15 اسفند مسافران برای استفاده از این تخفیف می توانند صرفا با شماره تلفن های 88658727 و یا 44672200 واحد فروش تلفنی هما تماس حاصل نموده و نسبت به خرید بلیت خود اقدام کنند.

از شهریورماه سال جاری برای دسترسی مسافران به بلیت های پروازهای هما واحد فروش تلفنی هما راه اندازی شده است.

کد مطلب 2000629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها