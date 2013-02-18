جشنواره جابربن حیان در شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره دانش آموزی "جابربن حیان" پیش از ظهر دوشنبه در پژوهشگاه معلم شاهرود افتتاح شد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شاهرود به خبرنگار مهر گفت: 25 آموزشگاه ابتدایی این شهرستان 450 طرح علمی و پژوهشی دانش آموزان خود را برای مرحله شهرستانی جشنواره جابربن حیان ارسال کرده بودند که 200 اثر انتخاب شد و پس از سه روز داوری، آثار برگزیده انتخاب و به مرحله استانی ارسال می شود.

حمیده محبی افزود: جشنواره جابربن حیان یکی از طرح های وزارتی است که باید هر سال برگزار شود و هدف از برگزاری آن نمایش استعدادهای دانش آموزان که همان دانشمندان کوچک هستند است.

وی بیان داشت: در جشنواره جابر بن حیان سال گذشته 2 پروژه علمی دانش آموزان شاهرودی به مرحله کشوری جشنواره راه پیدا کرده بود.

محبی اظهار داشت: آثار منتخب مرحله شهرستانی این جشنواره در قالب نمایشگاه برای بازدید عموم از 7 تا 11 اسفندماه از ساعت 8 تا 13 دایر است.

نازنین مسگریان دانش آموز سال چهارم ابتدایی مدرسه راه دانش در مورد طرح خود "پارکینگ هوشمند برای ساماندهی بهتر به وضعیت ترافیک" به خبرنگار مهر گفت: این طرح برای ایجاد نظم و زیباتر شدن خیابان ها این طرح را انتخاب کردم تا جلوی مشکلاتی مانند پارک دوبله و ترافیک تا حدی گرفته شود.

محمد سراوانی دانش آمو ز مدرسه آیت الله طالقانی در مورد طرح خود مدل دستگاه گوارش با خمیر کاغذ اظهار داشت: با اجرای این طرح به بزرگی خدا پی می بریم و اینکه با چه نظم و دقتی ساختمان بدن ما را آفریده است و ما باید به خاطر همه نعمتهای خدا شکرگزار باشیم.

محمد طاها عابدی از آموزشگاه طلایه داران در مورد طرح خود "جلوگیری از فرسایش خاک" گفت: اگر ما هر چه بیشتر در زمین ها کشاورزی انجام دهیم و از آن بهره برداری کنیم کمتر خاک آن منطقه دچار فرسایش می شود و نمونه این طرح را با کاشت گندم در یک بطری نشان داده بود.