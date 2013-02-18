مرتضی کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هنوز خاطره شکست بازی رفت را فراموش نکردهایم تصریح کرد: در بازی برگشت حتماً این باخت را مقابل نفت تهران جبران میکنیم تا فاصله پنج امتیازی با این تیم در مکان پنجم جدول را کاهش بدهیم.
وی در ادامه از آمادگی بالای تیم فوتبال صبای قم برای این دیدار خبر داد و یاد آور شد: با توجه به اینکه در خانه بازی میکنیم، شکست تیم فوتبال نفت تهران دور از دسترس و توانایی بازیکنان ما نخواهد بود و انشاءالله این بازی را با برد پشت سر می گذاریم.
کاشی اضافه کرد: ما در سیزدهمین بازی خانگی خود در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور دیداری بسیار حساس را باید برابر تیم فوتبال نفت تهران برگزار کنیم و با اینکه مسابقه سختی خواهد بود ولی صددرصد برای کسب سه امتیاز به میدان خواهیم رفت.
مدافع تیم فوتبال صبای قم که بعد از هفته ها غیبت به دلیل مصدومیت به ترکیب اصلی صبا بازگشته است، افزود: با توجه به شرایطی که هر دو تیم در جدول ردهبندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور دارند، این مسابقه از حساسیت و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است اما ما در خانه و در حضور تماشاگران خود برای بردن و ارتقای جایگاه خود در جدول ردهبندی انگیزه زیادی داریم.
وی با تاکید بر آمادگی خود و سایر بازیکنان تیم صبای قم بیان داشت: با توجه به اینکه در بازی رفت مقابل این تیم بازی کردهایم و متاسفانه شکست یک بر صفر برای ما رقم خورد، شناخت خوبی از تیم نفت تهران داریم، ولی هرگز حریف را ضعیف قلمداد نمیکنیم و در میدان مسابقه باید تلاش کنیم که در خانه پیروزی شویم.
کاشی با ارزیابی شرایط دو تیم صبای قم و نفت تهران تصریح کرد: در بازی عصر سه شنبه تیم پرقدرتی خواهیم بود و با توانایی که هم از نظر فردی و هم از نظر کار گروهی در تیم صبای قم داریم، اطمینان داریم که با ارائه بازی منطقی میتوانیم نفت تهران را با دست خالی بدرقه کنیم.
وی تصریح کرد: بازی خانگی این هفته با نفت تهران که در حضور هواداران قمی برگزار میشود برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بازیکنان ما خوب میدانند که در این مسابقه نباید به کمتر از شکست حریف خود رضایت بدهند.
مسابقه تیمهای فوتبال صبای قم و نفت تهران از هفته بیست و ششم رقابتهای دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس از ساعت 15:30 دقیقه عصر سه شنبه اول اسفند ماه در ورزشگاه یادگار امام قم به انجام می رسد.
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