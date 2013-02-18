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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

آثار برگزيده سومين دوسالانه عكس فرش چاپ مي شود

آثار برگزيده سومين دوسالانه عكس فرش چاپ مي شود

همزمان با برگزاري مراسم اختتاميه سومين دوسالانه عكس فرش دستباف ايراني، آثار منتخب اين جشنوراه در قالب يك كتاب به زيور چاپ آراسته و رونمايي خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی فرش ایران اعلام کرد که مهلت ارسال آثار به جشنواره دوسالانه عکس فرش دستباف ایرانی تا 2 اسفندماه تمدید شد.

بر اساس اعلام این مرکز، آثار ارسالي به دبيرخانه اين مركز توسط هيات داوران بررسي و واكاوي خواهند شد كه پس از آن آثار برتر و برگزيده اين داوران همچون سال‌هاي گذشته در قالب يك كتاب چاپ خواهد شد.

كتاب ياد شده در قطع خشتي، تمام گلاسه در 100 صفحه چاپ خواهد شد كه شامل 80 عكس منتخب اين دوسالانه است. مطابق با آيين سال هاي گذشته اين كتاب در روز اختتاميه سومين دوسالانه عكس فرش دستباف رونمايي خواهد شد.

پس از رونمايي از اين كتاب، نسخه اي از آن به هر شركت كننده هنرمندي كه اثر و يا آثارش برگزيده شده است اهدا خواهد شد.

کد مطلب 2000634

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