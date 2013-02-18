هزار قطعه پرنده امسال در استان گیلان سرشماري شد

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تالاب بین المللی انزلي با 121 هزار و 980 قطعه بيشترين تعداد پرندگان و پارك ملي بوجاق با 49 گونه بيشترين تنوع تركيب گونه اي را در اكوسيستم هاي آبي استان در این سرشماری به خود اختصاص داده است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: هر ساله سرشماري پرندگان آبزي و كنار آبزي در سراسر كره زمين در بازه زماني ابتداي ژانويه یعنی 11 دي ماه به مدت 20 روز انجام مي پذيرد و جمع بندي آمارهاي استحصالي از سراسر جهان در سازمان بين المللي تالاب ها نشانگر تعداد پرندگان، شكل مهاجرت، افزايش يا كاهش جمعيت جهاني ،تغييرات گونه اي و غیره است.



وی در ادامه با اعلام اینکه وضعيت مهاجرت قوها به استان نيز در 10 سال اخير سابقه نداشته است، افزود: همواره با سرد شدن بيش از اندازه هوا در عرض هاي شمالي، جمعيت قابل توجه‌اي از قوها به استان گيلان مهاجرت مي‌كنند.



عبدوس اظهارداشت: دي ماه امسال هفت هزار و 796 قطعه قو شامل شش هزار و 911 قطعه قوي فريادكش و 885 قطعه قوي گنگ در استان مشاهده و سرشماري شد كه حداقل در 10 سال اخير شمارش اين تعداد قو و همچنين به تفكيك جمعيت هر يك از دو گونه بي‌سابقه بوده است.



وی همچنین به فرود بيش از چهار هزار و 600 قوي فريادكش در شاليزارهاي اطراف روستاي محسن‌آباد كياشهر اشاره کرد و گفت: هر چند كه از 2 تا 3 سال پيش نيز دسته‌ هايي از قوي فريادكش (800 تا 1000 قطعه) در زمستان‌هاي خيلي سرد به اين منطقه مي‌ آمدند اما در زمستان سال جاری جمعيت مهاجر قوي فريادكش به اين منطقه باعث شگفتي همگان شده است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه پرندگان مهاجر خدمات ارزشمند بي شماري در چرخه حيات و زنجيره غذايي عهده دار هستند، افزود: بخش مهمي از اين خدمات بطور مستقيم در سبد زندگي مردم استان پديدار است كه از جمله بارزترين آنها مي توان از نقش آنها در تامين پشتوانه ژنتيكي مطمئن براي طيور اهلي و خانگي، تامين بخشي از نيازهاي اقتصادي جوامع بومي، تامين غذا، كنترل آفات گياهي و علف هاي هرز، پاكسازي و لايروبي تالاب ها از رسوبات و بقاياي گياهي و بالاخره جذب گردشگران بين المللي و ملي اشاره کرد.



وی در ادامه ضمن تقدير از كمك هاي ارزشمندي كه مردم طبيعت دوست گيلان به حفظ پرندگان مهاجر در سال جاري کرده اند، یادآور شد: عامل اصلي در حفظ زيستگاه هاي استان علاوه بر فعاليت همه جانبه دستگاه هاي اجرايي، مشاركت گسترده مردم در حفظ محيط زيست است.