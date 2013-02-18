بازدیدکنندگان زاهدانی انتظاری فراتر از نمایشگاه عترت و قرآن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، قرآن این گنج سرشار از معنویت در بطن خانواده ها ،سازمان ها و ادارات مهجور مانده است و طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید جریان قرآنی در جامعه شکل بگیرد.

مدیر حوزه علمیه سیستان و بلوچستان در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه قران و عترت در زاهدان با بیان این مطلب گفت:تا زمانیکه به دنبال قرآن نباشیم و مفاهیم آن را به درستی در جامعه اجرایی نکنیم مشکلات اجتماعی در جامعه همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.

حجت الاسلام رضا ایمانی خواه افزود: معرفی مراکز قرآنی و پیوند مردم با فعالیت های قرانی کار بسیار ارزنده و پسندیده ای است اما نباید انتظار داشت که با برگزاری نمایشگاه مردم متحول شوند و نهادینه سازی این فرهنگ غنی را باید با ظرافت و برنامه ریزی عمیق تری دنبال کرد.

وی تصریح کرد:با گسترش و رشد اسلام وظایف سنگینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای همه ما ایجاد شده است که متاسفانه خدمت کافی در راستای نهادینه سازی قران در تمامی مراحل زندگی انجام نشده است و با ایده آل های خود فاصله زیادی داریم.

لزوم توجه به جلوه های وحدت

یک دبیر آموزش وپرورش زاهدان نیز در حاشیه بازدید از این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت:از آنجا که استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از نماد های وحدت عملی و زندگی مسالمت آمیز اهل تشیع در کنار برادران تسنن در کشور مثال زده می شود اما جلوه ای از این وحدت و اشتراکات دینی در نمایشگاه به چشم نمی خورد و تصاویر مربوط به این پیوند بسیار کمرنگ بود.

طاهره عودی افزود: توجه به کودکان و اختصاص وسایل بازی و یا غرفه هایی که موجب جلب نظر کودکان شود در این نمایشگاه به چشم نمی خورد و تنوع تولیدات قرانی نسبت به سال های گذشته کمتر بود.



کمبود نقدینگی بر محصولات فرهنگی تاثیر گذاشته است

مدیر موسسه قرانی نور الهدی زاهدان نیز با بیان اینکه تصویر سازی قرآن نقش بسزایی در یادگیری و ترغیب افراد دارد گفت:متاسفانه مشکلات اقتصادی و تخصیص کم اعتبارات در ارایه و تهیه نرم افزار ها و سی دی های آموزشی تاثیر گذار بوده است و بسیاری از موسسه های قرانی نتوانسته اند نیاز مخاطبان را برآورده کنند.

قربان علی کیخا ادامه داد: افزایش قیمت کاغذ و هزینه چاپ و نشر در طی سال جاری بر قیمت محصولات فرهنگی تاثیر زیادی داشته است و از توان خرید خانواده در خصوص خریداری محصولات فرهنگی و همچنین ناشران به منظور تولیدات بیشتر و جدید تر کاسته است.

مسئول غرفه موسسه قرآنی نورالثقلین نیز در مصاحبه با مهر از کمبود کارگاه های قرانی و برگزاری مسابقات با محور و موضوعات قرانی به عنوان یکی از کمبود ها در این نمایشگاه یاد کرد و گفت: برای حضور اقشار مختلف به خصوص جوانان می بایست از ابزار های بیشتری در این نمایشگاه استفاده می شد تا زمان همجواری نوجوانان را با محافل قرآنی و موسسات فرهنگی بیشتر می کرد.

هادی سرزهی افزود:برودت هوا و نقص در سیستم گرمایشی نمایشگاه نیز موجب شده است تا بسیاری از خانواده های بازدیدکننده وقت کمتری را برای بازدید بگذارند.

عضو کمیته توسعه فرهنگ قرآنی سیستان و بلوچستان نیز با بیان اینکه این نمایشگاه در سه بخش فروشگاهی ،نمایشگاهی و سمعی و بصری برگزار شده است به مهر گفت: برگزاری نمایشگاه باید در ایجاد ارتباط قوی بین مردم و موسسات قرآنی و فرهنگی موثر باشد.

لزوم تربیت نیرویهای تخصصی آموزش قرآن

سید ابوالقاسم فضایلی افزود:برای دستیابی به نتیج مطلوب لازم است تا نسبت به نیروهای متخصص در این زمینه اقدام شود و از افراد دارای ذوق و سلیقه برای انعکاس زیبایی های قرآن در جامعه بهره برد.

یک کارشناس فرهنگ نماز و قرآن شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک زاهدان نیز گفت: اختصاص فضای اختصاصی همراه با وسایل بازی ،سالن نمایش ، و برگزاری مسابقات همراه با جوایز برای کودکان و نوجوانان با حضور مربیان تربیتی و آموزشی می توانست در جذب بیشتر کودکان و نوجوانان در این نمایشگاه تاثیر گذار باشد که متاسفانه این هماهنگی و فضای لازم در این نمایشگاه لحاظ نشده بود.

ام البنین طوفانی افزود:استفاده از جاذبه های مذهبی و یا شخصیت های دینی و حتی بسیاری از جملات سراسر اندرز قرآن در تولید لوازم تحریر کودکان یکی از کمبود هایی است که تاکنون برنامه جدی برای آن در نظر گرفته نشده است و می تواند در پیوند بین کودکان و قرآن زمینه ساز باشد.

یک طلبه حوزه علمیه مسجد مکی زاهدان نیز با ابراز گلایه مندی از کمبود کتاب های دینی و حوزوی در این نمایشگاه گفت:با توجه به اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب همه ساله نیاز بسیاری از مخاطبان کتاب را پاسخ می داد انتظار بود حالا که این اتفاق در استان به تعویق افتاده است در این نمایشگاه به نیاز های درسی و حوزوی طلاب پاسخ داده می شد.

عبدالسلام بزرگزاده افزود: شهر زاهدان به حافظان قرآن شهرت دارد و باید با استفاده از حافظان قران اهل سنت و تشیع محافل انس با قرآن در نمایشگاه برگزار می شد تا در خور آوازه شهر حافظان قرآن باشد اما در طول بازدید از نمایشگاه حتی یک صوت زیبا در خصوص قرائت از قزرآن نشنیدم.

وی نبود محافل قرآنی و یا روخوانی قران و یا نبود ایستگاه هایی برای پاسخ به سوالات دینی و مذهبی مردم را به عنوان یکی از ضعف های این نمایشگاه نام برد.

غرفه ترجمه تصویری سوره مبارکه «واقعه» با بیشترین استقبال کننده همراه بود و به گفته بسیاری از بازدید کنندگان یکی از قوی ترین بخش های نمایشگاه را به خود اختصاص داده است.

در این نمایشگاه همچنین بخش های ویژه ای شامل غرفه بیداری اسلامی، کاریکاتور، انقلاب اسلامی هنرهای تجسمی، غرفه معرفی تازه مسلمانان و اسناد ملی در این نمایشگاه دایر است.

