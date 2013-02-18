تامین 228 میلیون دلار ارز دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: با اختصاص 228 میلیون دلار از مهر تا بهمن ماه جهت ارز دانشجویان غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس و بالاتر) تقاضای این گروه کاملا تامین شده است.

با توجه به تامین اسکناس توسط بانک مرکزی برای بانک‌های عامل تجارت و سامان، بانک تجارت بالغ بر 213 میلیون و بانک سامان نزدیک 15 میلیون دلار به این دانشجویان پرداخت نموده اند. شبکه بانکی آمادگی پاسخگویی به نیازهای واقعی اولویت های مصارف خدماتی 20 گانه از جمله ارز دانشجویی را دارد.

دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع تحصیلی فوق لیسانس به بالا می توانند با درخواست و تایید وزارتخانه مربوطه مبنی بر شاغل بودن و ارائه صورتحساب دانشگاه به یکی از بانک های تجارت و سامان به عنوان بانک های عامل مراجعه و از ارز مبادله ای استفاده کنند.





