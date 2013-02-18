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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۳

معصومی به مهر خبر داد:

نظارت ویژه بر سرویس دهی اتوبوسها و مینی بوسهای فعال در قم

نظارت ویژه بر سرویس دهی اتوبوسها و مینی بوسهای فعال در قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و اتوبوس رانی شهرداری قم از نظارت ویژه بر سرویس دهی اتوبوسها و مینی بوسهای فعال در این شهر خبر داد.

مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به میانگین بالای سابقه خدمتی پرسنل سازمان اتوبوسرانی، در سال 91 تا پایان مرداد ماه تعداد 32 نفر از نیروهای زحمت کش سازمان به افتخار بازنشستگی نائل آمدند و هم اکنون سازمان دارای 154 نفر نیروی راننده، فنی، بازرس و ستادی است که تا پایان سال حدود 30 نفر بازنشسته خواهند شد.

وی گفت: سرویس دهی سطح شهر با میانگین 275 دستگاه اتوبوس ملکی و خصوصی و افزایش به میزان 12 درصد از دیگر اقدامات سازمان اتوبوس رانی است.

مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری قم بیان کرد: سرویس دهی همه روز به شهرداری مرکز و کارگاه عمران موتوری به تعداد سه دستگاه اتوبوس از دیگر اقدامات سازمان اتوبوس رانی بوده است.
وی گفت: بررسی و صدور مجوز جهت فعالیت رانندگان بخش خصوصی از دیگر اقدامات سازمان اتوبوس رانی است.

معصومی بیان کرد: از دیگر فعالیت های سازمان اتوبوس رانی می توان به نظارت بر تایم زمانی خطوط و سرویس دهی اتوبوسها و مینی بوسهای فعال اشاره کرد.
 

کد مطلب 2000644

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