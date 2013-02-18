نظارت ویژه بر سرویس دهی اتوبوسها و مینی بوسهای فعال در قم

مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با توجه به میانگین بالای سابقه خدمتی پرسنل سازمان اتوبوسرانی، در سال 91 تا پایان مرداد ماه تعداد 32 نفر از نیروهای زحمت کش سازمان به افتخار بازنشستگی نائل آمدند و هم اکنون سازمان دارای 154 نفر نیروی راننده، فنی، بازرس و ستادی است که تا پایان سال حدود 30 نفر بازنشسته خواهند شد.



وی گفت: سرویس دهی سطح شهر با میانگین 275 دستگاه اتوبوس ملکی و خصوصی و افزایش به میزان 12 درصد از دیگر اقدامات سازمان اتوبوس رانی است.



مدیر عامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری قم بیان کرد: سرویس دهی همه روز به شهرداری مرکز و کارگاه عمران موتوری به تعداد سه دستگاه اتوبوس از دیگر اقدامات سازمان اتوبوس رانی بوده است.

وی گفت: بررسی و صدور مجوز جهت فعالیت رانندگان بخش خصوصی از دیگر اقدامات سازمان اتوبوس رانی است.



معصومی بیان کرد: از دیگر فعالیت های سازمان اتوبوس رانی می توان به نظارت بر تایم زمانی خطوط و سرویس دهی اتوبوسها و مینی بوسهای فعال اشاره کرد.

