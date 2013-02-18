جلوگیری از هدر رفت انرژی در مدارس زنجان فرهنگسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان زنجان، افزود: تحریم‌ها علیه ایران به ویژه در زمینه تحریم‌های نفتی مشکلات فراوانی برای کشورهای تحریم‌کننده به وجود آورد و در عمل موجب بروز بحران‎های گسترده در اکثر این کشورها شد.

وی با اشاره به وجود ذخایر غنی انرژی در کشورمان ادامه داد: با توجه به وجود این ذخایر عظیم در کشور، در حال حاضر ایران در زمینه انرژی و مصرف آن با بحران خاصی روبه‌رو نیست و همچنین در حال حاضر ایران جزو کشورهای برتر در زمینه وجود منابع گازی است، ولی باید در نظر داشت که وجود این ذخایر نمی‎تواند دلیل بر صرفه‌جویی نکردن ما در انرژی باشد و باید از این ذخایر به نحو درست و مطلوب استفاده شود.

راشاد با اشاره به موضوعات مطرح شده در زمینه فضاهای آموزشی ادامه داد: در استفاده از فضاهای آموزشی، سرانه آموزشی مطرح است که با عبور از سرانه حداقل آموزشی می‌توان گفت که برخی از فضاهای آموزشی به عنوان مازاد است و تصمیم‌گیری در خصوص فضاهای آموزشی باید بر اساس نیازها انجام گیرد.

فرماندار زنجان، افزود: با توجه به نقش پرورشی آموزش و پرورش و اهمیت مسایل معرفتی باید روی این مسایل در آموزش و پرورش توجه ویژه صورت گرفته و اقدامات لازم در زمینه آموزش هر چه بیشتر مسایل معرفتی به دانش‌آموزان انجام شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان گفت: نیاز این نهاد به فضاهای آموزش و پرورش زیاد است که در این راستا می‎توان با تجاری کردن قسمتی از مدارس و فروش برخی از مدارس قدیمی که قابل استفاده امروزی نیست، جذب اعتبار برای آموزش و پرورش صورت گیرد و درآمد حاصل از این امر نیز صرف ساخت مدارس جدید در سطح استان شود.

فیروز بهلولی با اشاره به فعال بودن نوبت عصر برخی از مدارس افزو.د: در حال حاضر علی‌رغم ساماندهی انجام شده 50 مدرسه در استان زنجان در نوبت عصر فعال است که سهم آموزش و پرورش ناحیه 2 از این تعداد 21 مدرسه است.

وی با اشاره به فضاهای به فروش گذاشته شده در مناطق روستایی، ادامه داد: در مناطق روستایی تحت پوشش آموزش و پرورش ناحیه 2 زنجان تعداد 17 فضای آموزشی بلااستفاده در روستاها به فروش گذاشته شده است و درآمد حاصل از فروش این مکان‎ها صرف ساخت فضاهای آموزشی در روستاها و مکان‎های مورد استفاده می‎شود.

بهلولی با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در شهرک‎های اقماری، گفت: تعداد فضاهای آموزشی در شهرک‌های اقماری که گاهاً تعداد قابل توجهی از جمعیت را به خود اختصاص می‌دهند، کم است که این موضوع باید هنگام ساخت شهرک مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه باید اقدامات لازم صورت گیرد.