نقد عامل بازدارنده دستگاههای اجرایی از انحراف است

حسن جمشیدی ها در گفتگو با خبرنگار مهر با استقبال از طرح خبرگزاری مهر در معرفی مسئولان نقدپذیر اظهارداشت: اعتقاد دارم که نقد در حقیقت نشان دادن حفره ها، نواقص و نارسایی موجود در دستگاهای اجرایی است که از دید مسئولان پنهان مانده است.



وی افزود: اگر نقد سازنده نباشد فعالیت دستگاههای اجرایی در مسیر درست هدایت نمی شود و احتمال انحراف فعالیتها نیز وجود دارد لذا باید با توجه جدی به این مسئله از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.



نقد توسط افراد منصف انجام شود



جمشیدی ها تصریح کرد: یکی از مسائل مهم در زمینه این است که نقد توسط افراد منصف و کسانی انجام شود که در زمینه موضوع مورد نظر اشراف و شناخت کافی داشته باشند و هدف مچ گیری نباشد بلکه اصلاح امور مد نظر قرار گیرد.



این مسئول بیان کرد: نباید انتقادات بر اساس گرایشات سیاسی مطرح شود بلکه لازم است این انتقاد به دور از هر گونه شائبه جانبداری از یک جریان یا گروه سیاسی بازگو شود تا تاثیرگذار باشد.



وی افزود: در کنار مطرح شدن نقد سازنده از مسئولان و مدیران انتظار می رود نقدها را مورد بررسی قرار دهند و ببینند اگر مسائلی که گفته می شود کارشناسی و درست است به آن اهمیت دهند و توجه کنند و برای حل آن بیندیشند.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآورشد: گاهی اوقات دیده می شود برخی از مجموعه ها بدون شناخت شرایط مکانی و زمانی و بدون آگاهی کافی و نظر کارشناسی مسائلی را مطرح می کنند که ناخداگاه باعث لطمه زدن به کشور می شود لذا توجه به این نکته ضروری است که باید نقد سازنده و برای اصلاح امور باشد.



این مسئول صنعتی بیان کرد: اگر در کشوری انتقاد نباشد نمی توانیم امیدوار باشیم که توسعه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بخوبی محقق شود زیرا بستر رشد و تعالی سازمانی در انتقاد سازنده و کارشناسی است.



چرا ظرفیت مدیران در انتقاد کم است



جمشیدی ها در پاسخ به این سوال که چرا برخی مدیران ظرفیت کمی برای انتقاد دارند اظهارداشت: شاید طرح برخی مسائل مغرضانه و دور از واقعیت با عنوان نقد موجب شده که مدیران از این موضوع نگران باشند و آن را زیر سوال ببرند و از آن استقبال نکنند.



وی گفت: در حوزه صنعت در سالهای گذشته انتقادات زیادی را شاهد بودیم که به همه آنها پاسخ دادیم البته خبرگزاری مهر گزارش انتقادی از ما نرفت اما سایر رسانه ها گاهی تند هم وارد صحنه شدند که ما پاسخ دادیم و ناراحت نشدیم.



این مسئول تصریح کرد: در انتقاد باید همه جوانب موضوع بررسی شود و ریشه مشکلات و عوامل مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چند درصد نواقص مربوط به دولت و مسئولان دستگاههای اجرایی است و چه میزان مربوط به مدیریت بنگاه اقتصادی و سایر عوامل است.



جمشیدی ها گفت: فقط گفتن یک مشکل با هدف خاص نمی تواند راهگشای مسائل باشد و در کنار انتقاد لازم است کارهای خوب انجام شده نیز بازگو شود اما با فعالیت بیش از سه هزار و 500 واحد تولیدی و صنعتی در استان بروز مشکل در چند واحد طبیعی است.



وی افزود: قرار نیست واحدهای صنعتی در پروسه چند دهه فعالیت هیچگاه با مشکل مواجه نشده و برخی تعطیل یا متوقف نشوند زیرا گاهی یک شرکت موفق هم به دلایل مختلف می تواند از چرخه تولید خارج شود اما آنچه مهم است این که مدیران دستگاههای اجرایی در این مشکلات و یا حل آنها چه میزان سهم داشته اند و آیا به وظایف خود عمل کرده اند یا نه که در نقد می تواند مطرح شود.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اظهارداشت: گاهی اصولا تداوم کار یک واحد صنعتی مقرون به صرفه نیست و یا نمی تواند محصولی بازارپسند تولید کند که در این صورت تعطیل شدن آن منطقی است و نباید یک نقطه ضعف تلقی شود به همین دلیل نقد نکته ای ظریف و کارشناسی است که باید توسط افراد ذی صلاح و آشنا به امور با نگاهی سازنده مطرح و دنبال شود تا به نتیجه برسد.



طرح خبرگزاری مهر خوب اما توام با ایراد است



وی اجرای این طرح توسط خبرگزاری مهر را مثبت ارزیابی کرد و با انتقاد از برخی جوانب آن گفت: این که این موضوع توسط یک خبرگزاری وزین مطرح شده و دنبال می شود بسیار خوب و پسندیده است اما در اجرا با اشکالاتی مواحه است که باید برطرف شود.



جمشیدی ها یادآورشد: ارزیابی ظرفیت نقد پذیری مدیران و مسئولان باید چارچوب خاصی داشته باشد و این که اگر به یک رسانه پاسخ مورد نظر آن خبرنگار داده شد می توان مدیر را انتقاد پذیر و اگر پاسخ داده نشد خلاف آن است منطقی نیست.



وی افزود: شاید یک مدیر آنقدر خوب کار کرده که نقدی بر آن وارد نیست حال اگر اینگونه بود می توان آن مسئول را با ظرفیت بالای نقدپذیری معرفی و یا به دلیل نبود انتقاد کم ظرفیت نامید.



این مسئول بیان کرد: آیا وقتی یک سوال پاسخ منطقی نمی گیرد می تواند ملاک ارزیابی قرار گیرد یا نه؟ لذا خبرگزاری مهر می تواند ملاک ها را اعلام کند و با اعتماد به دفاتر استانی از آنها در مجموع نظر خواهی کند که یک مدیر در استان چقدر به انتقادهای سازنده و منطقی همه رسانه ها پاسخگو بوده و چقدر در استان مقبولیت دارد و این ارزیابی فقط در محدوده انتقاد خبرگزاری مهر گنجانده نشود بلکه عمومیت داشته باشد و جامع تر مورد بررسی قرار گیرد.



جمشیدی ها گفت: ملاک نباید فقط خبرگزاری مهر باشد و این کار با استعلام از سایر رسانه های نیز می تواند صورت گیرد و معرفی افراد شایسته را فراهم کند.



وی اظهارداشت: خبرگزاری مهر حرکت خوبی را آغاز کرده که باید آن را کامل کند و بستر نقد پذیری مسئولان و پاسخگویی آنها را با روشی منطقی فراهم کند و این کار خوب می تواند با اجرای اصولی به رشد و بالندگی مدیران و تقویت فرهنگ پاسخگویی کمک کند.