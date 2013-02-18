961 دانشجو ازخدمات فرهنگی کمیته امداد کهگیلویه بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت رحیمی نیا گفت: کمک به رشد و ارتقای وضعیت تحصیلی و فرهنگی دانشجویان یکی از مؤلفه های کاری کمیته امداد است که در همین راستا کمک های قابل توجهی تا کنون به دانشجویان تحت حمایت این نهاد در رشته ها و دانشگاههای مختلف شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 961 دانشجو و طلبه دختر و پسرتحت حمایت در مقاطع تحصیلی مختلف تحت حمایت کمیته امداد شهرستان کهگیلویه هستند و از خدمات فرهنگی این نهاد بهره مند می شوند.

رحیمی نیا تصریح کرد: در راستای کمک به این دانشجویان از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر یک میلیارد و790 میلیون ریال کمک هزینه شهریه و تحصیل برای آنان هزینه شده است.

وی اظهار داشت: کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دانشگاه آزاد در رشته های فنی چهار میلیون ریال و رشته های علوم انسانی سه میلیون ریال در هر ترم است.

رحیمی نیا گفت: به دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور نیز 500 هزار ریال کمک هزینه تحصیل و همچنین به طلاب مشغول در حوزه های علمیه یک میلیون ریال کمک هزینه شهریه در هر ترم پرداخت می شود.

578 مددجویان کهگیلویه ای دردوره های آموزشی کمیته امداد شرکت کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه از برگزاری دوره های آموزشی و شرکت 578 نفر از فرزندان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در این دوره ها خبر داد.

عنایت رحیمی نیا گفت: اشتغال زایی یکی از مهمترین نیازهای مددجویان تحت حمایت است که برای تحقق این امر نیاز به آموزش حرفه های متعدد است.

وی اظهار داشت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون 578 نفر از فرزندان مددجویان تحت حمایت در دوره های آموزش خیاطی، تعمیر موبایل، پرورش زنبور، گلیم فرش، تولید کیف، تعمیر لپ تاپ و باغبانی شرکت کرده و مهارت های لازم را فراگرفته اند.

رحیمی نیا با اشاره به رویکرد توانمندسازی خانواده های تحت حمایت به عنوان گامی مهم در اقتصاد و نیز اهمیت جایگاه آموزش، افزود: هدف از برگزاری این دوره ها، آموزش های لازم مبتنی بر توسعه اشتغال پایدار و متناسب با بازار کار و پتانسیل موجود در هر منطقه به منظور آماده سازی نیروی کار ماهر برای واحدهای تولیدی و خدماتی است.

وی هزینه برگزاری این دوره ها را بالغ بر 395 میلیون و 665 هزار ریال عنوان کرد و اظهار داشت: به شرکت کنندگان در این دوره ها، در صورت موفقیت گواهی نامه معتبر از فنی وحرفه ای شهرستان اعطاء خواهد شد.

پرداخت41 میلیارد ریال کمک معیشت به مددجویان بویراحمدی

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد از پرداخت 41 میلیارد ریال مستمری به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

زریر انصاری گفت: پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت حمایت برای رفع نیازهای ضروری از جمله برنامه ها و خدمات کمیته امداد در کنار سایر خدمات است.

وی اظهار داشت: در همین راستا در 11 ماه سالجاری مبلغ 41 میلیارد و 993 میلیون و 980 هزار ریال کمک معیشت به مددجویان پرداخت شده است.

انصاری تصریح کرد: کمیته امداد با هدف کمک به محرومین، مستضعفان و آسیب دیدگان تاسیس شده است اما این نهاد تلاش می‌کند، با اجرای برنامه‌های گوناگون آثار محرومیت و فقر از زندگی افراد تحت پوشش کمیته امداد برداشته شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان بویراحمد گفت: یکی از برنامه‌های کمیته امداد این است که با ارائه خدمات لازم به افراد تحت پوشش، سالانه تعدادی از این مددجویان توانمند و خودکفا شده و از چرخه حمایتی مستمری بگیری خارج شوند و مستمری آنها به خانواده‌های نیازمند دیگر پرداخت شود.

پرداخت بیش از 500 میلیون ریال تسهیلات کارانگیزی به مددجویان چرامی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام از پرداخت بیش از 500میلیون ریال تسهیلات کارانگیزی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

علی حسن مظاهری با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: این نهاد در راستای تحقق این شعار و به منظور تشویق مددجویان به اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای خانواده ها به آنها تسهیلات کارانگیزی پرداخت می کند.

وی اظهار داشت: در همین زمینه از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 540 میلیون ریال تسهیلات کارانگیزی به 54 نفر از مددجویان پرداخت شده است.

مظاهری با اشاره به اهداف پرداخت وام های اشتغال زایی به مددجویان افزود: توانمندسازی اقتصادی مددجویان یکی از اهداف اساسی کمیته امداد یکی از برنامه ها و خدمات کمیته امداد پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و قرض الحسنه به مددجویان و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای خانواده های نیازمند برای رسیدن به خودکفایی و استقلال است.

پرداخت 880 میلیون ریال تسهیلات به مددجویان شهرستان دنا

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دنا از پرداخت بیش از 880 میلیون ریال تسهیلات خودکفایی و قرض الحسنه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در بهمن ماه سال جاری خبر داد.

مجتبی امینی گفت: یکی از برنامه ها و خدمات کمیته امداد پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و قرض الحسنه به مددجویان و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای خانواده های نیازمند جهت رسیدن به خودکفایی و استقلال است.

وی اظهار داشت: در همین زمینه و در راستای رفع معضل بیکاری مددجویان تحت حمایت در بهمن ماه سال جاری مبلغ 883 میلیون ریال تسهیلات به آنها پرداخت شده است.

امینی تصریح کرد: از این مبلغ 700 میلیون ریال به هفت طرح گاوداری و دامپروری و 183 میلیون ریال به صورت قرض الحسنه به 22 نفر از مددجویان واجد شرایط اعطا شد.

مدیرکمیته امداد شهرستان دنا گفت: وامهای خوداشتغالی و خودکفایی در راستای اجرای طرح های مختلف با توجه به شرایط افراد و ظرفیت هر منطقه به مددجویان پرداخت می شود.

امینی همچنین در رابطه با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان، تصریح کرد: این تسهیلات برای رفع احتیاجات ضروری اشخاص مانند هزینه های درمان، ازدواج، تعمیر و تامین مسکن، بدهکاری های مالی، کمک هزینه های تحصیل و... با در نظر گرفتن شرایط و رعایت اولویت ها به واجدین شرایط پرداخت می شود.

اجرای 1500 طرح اشتغال زایی برای مددجویان شهرستان بهمئی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بهمئی از اجرای یک هزار و 500 طرح اشتغال زایی جهت مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

محمد محمدی گفت: رویکرد اصلی کمیته امداد توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال برای خانواده های تحت حمایت است.

وی اظهار داشت: در همین راستا کمیته امداد شهرستان بهمئی با اعتبار 80 میلیارد ریال با همکاری بانکهای عامل ایجاد فرصت شغلی برای جامعه هدف را در دستور کار خود قرار داده است.

محمدی با اشاره به پرداخت وام های اشتغال زایی به مددجویان برحسب توانایی و استعداد آنها در زمینه های مختلف، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک هزار و 500 طرح اشتغال زایی در زمینه های مختلف کشاورزی، دامپروری، فنی و خدماتی برای مددجویان در شهرها و روستاهای این شهرستان اجرا شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان بهمئی با اشاره به نظارت کمیته امداد به صورت مستمر بر این طرح ها، افزود: این طرح های اجرایی شامل 80 طرح در زمینه کشاورزی، 400 طرح در زمینه دامپروری، 420 طرح در زمینه خدمات و 600 طرح مشاغل خانگی در زمینه های خیاطی، گلدوزی، فرش بافی، گلیم بافی و سایر موارد است.

محمدی افزود : کمیته امداد بهمئی علاوه بر اجرای طرح های خودکفایی، در زمینه آموزش به افراد مستعد اشتغال و خودکفایی گام های موثری برداشته و در این راستا از ابتدای سال جاری دوره های آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت و حرفه آموزی مددجویان و خانواده های تحت حمایت را در دستور کار خود قرار داده است.