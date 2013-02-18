سخت ترين دشمني ها هم رنج حساب نمي شود / فشار دشمنان نوعي هديه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي نژاد رییس جمهور پيش از ظهر امروز (دوشنبه) در مراسم تقدير از دانشجويان نمونه سراسر کشور آنان را جواناني مومن ، مصمم و عالم توصيف کرد و گفت: آرزو داريم که همه جوانان کشورمان به قله هاي بالاي عزت و پيشرفت برسند و زيباترين لحظه براي ما زماني است که يک شکوفه به ميوه ارزشمندي تبديل شده است.



رييس جمهور با اشاره به اينکه انسانيت وجه مشترک همه بشريت است، گفت: حقيقتي که خداوند در درون انسانها به امانت گذاشت و باعث تفاوت انسان با ساير موجودات گرديده قدرت تصميم گيري است که انسان با اتخاذ تصميم درست به کمال والا دست مي يابد.



رييس جمهور افزود: در بستر اصلي آفرينش يک حرکت تکاملي در بين همه موجودات وجود دارد که با يک نگاه موضعي مي بينم که ساير موجودات در يک دايره بسته و محدود حرکت مي کنند تنها موجودي که با اراده خود مي تواند هم به مقام والا دست يابد و هم به پايين ترين مراتب سقوط کند.



احمدي نژاد با بيان اينکه خداوند فطرت الهي را درون انسان به امانت گذاشته است خاطر نشان کرد: انسان با تمرکز بر فطرت الهي خود مي تواند مراتب انسانيت را طي کرده و آيينه تجلي صفات الهي باشد که همه زيبايي هاي هستي را بتوان در او مشاهده کرد.



وی با اشاره به اينکه راه خدايي شدن بازگشت به فطرت الهي است ، اظهار داشت: تکيه بر فطرت الهي و شکوفا کردن آن در وجود انسان باعث مي شود که همه استعدادها همچون کمال جويي و حقيقت آسماني در وجود انسان نمايان شود و براي شکوفايي اين استعدادها انسان نياز به علم دارد.



احمدي نژاد با بیان اینکه علم پايه حقيقت انسان و فطرت الهي و اعتلاي او تا مرزهاي خدايي شدن است، اظهار داشت: پايه علم و حدفاصل انسان و ساير موجودات تفکر، تعقل و انديشه است که اگر اين سه اصل از انسان گرفته شود با ديگر موجودات هيچ تفاوتي ندارد.



احمدي نژاد با اشاره به اينکه علم به معناي عام است که شامل معرفت هم مي شود، گفت: اصل تعقل، تفکر آسماني است که مانند حلقه اتصالي از آسمان براي انسان منتشر شده است و اين راه رسيدن انسان به جايگاه واقعي خود است.



رييس جمهور خاطر نشان کرد: جامعه انساني بدون دانش بشري و بدون قدرت تعقل و تفکر هيچ است و خداوند ويژگي اختيار و انتخاب آزادانه را براي طي کردن مسير کمال در وجود انسان نهادينه کرده است.



وی افزود: همه زيبايي ها همچون کمال انساني، عدالت، محبت، ايستادگي بر حق و برپايي عدل و مقابله با ظالمان از ويژگي هاي با ارزش انساني است که اساس و پايه همه آنها علم است و اين علم از طريق انديشه و تفکر به دست مي آيد.



رييس جمهور اظهار داشت: امروز فضاي عمومي کشور و جوانان عزيزمان علم آموزي ، عشق به تعليم، تعلم و طي کردن مدارج بالاتر علمي است.



وي ادامه داد: حتي سخت ترين دشمني ها هم رنج حساب نمي شود ، رنج حقيقي زماني به وجود مي آيد که انسان از شأن حقيقي خود پايين مي آيد. فشار دشمنان خود نوعي هديه است چرا که موجب پيشرفت و اعتلاي انسان است.



احمدي نژاد با اشاره به سير پرشتاب و گسترده و عميق علمي کشورمان اظهار داشت: پيشرفت هاي علمي سالهاي اخير نشان مي دهد که عشق به علم و انديشه که ريشه در کمال انساني دارد در درون ملت ايران ساري و جاري است و امروز اين ملت تصميم گرفته اند که از دروازه علم عبور کرده و به شهر سعادت وارد شوند چرا که امروز توليدات و دستاوردهاي علمي کشورمان روز افزون شده است.



وي خاطر نشان کرد: هر آرمان و مکتبي داشته باشيم اگر به لحاظ علمي پيشرفته نباشيم دفاع از آرمان و مکتب مان بسيار مشکل خواهد بود.



رييس جمهور با بيان اينکه علم، نقطه پاياني ندارد و هنوز در ابتداي راه هستيم، اظهار داشت: در يک مقطع تاريخي ايرانيان به لحاظ علمي در عرصه هاي مختلف علمي نظير طب ، نجوم ، عرفان و فلسفه، سرآمد جهان بودند و امروز بايد به جايگاه گذشته خود بازگرديم.



احمدي نژاد افزود: ايران در گذشته به دليل پيشرفت هاي علمي به عنوان مرجع علمي در جهان شناخته شده بود که ساير کشورها براي علوم مختلف خود با دانشمندان ايراني مشورت و آنها را جذب کرده و يا حتي کارشان به تهديد و غارت نيز مي کشيد و امروز بايد به آن جايگاه خود برگرديم.



رييس جمهور افزود: مسلماً پيشرفت هاي علمي امکانات مي خواهد و امکانات نيز تابع اراده انسان است نه انسان تابع امکانات و اگر تصميم گرفتيد خدا نيز امکانات را فراهم خواهد کرد.

احمدي نژاد گفت : از بعد از انقلاب اسلامي تاکنون روزانه 2.5 ميليون بشکه نفت فروخته مي شود که امروز با همان مقدار، ظرفيت دانشگاه ها، سهم توليد علمي و امکانات دانشگاه ها افزايش يافته است و باز هم مي توان آنرا گسترش داد.



رييس جمهور تصريح کرد: بايد تمام فعاليت هاي علمي کشور را در يک راستا قرار داده و هم افزا کنيم.



وی با بيان اينکه علم باعث عالم شدن انسان و هدايتگر اوست، اظهار داشت: هدايت ديني در مورد انسان عالم، تاثير گذار است، انسان عالم قدر هدايت هاي آسماني را مي داند و انسان متفکر و دانشمند متوجه عالم هستي است نه انسان نادان.



رييس جمهور گفت: حرکت پرشتاب علمي را بايد با قدرت ادامه داد و دولت نيز در اين زمينه پشتيباني هاي لازم را بعمل خواهد آورد.



رييس جمهور در ادامه به درخواست هاي دانشجويان در خصوص اصلاح روند گزينش دانشجويان نمونه، سفر عمره مفرده دانشجويي، عضويت دانشجويان در هيات علمي و تحويل خودروي ملي به آنان پاسخ مثبت داد.



در ابتداي اين ديدار تعدادي از دانشجويان در سخناني پيشنهادات و مطالبات خود را با رييس جمهور در ميان گذاشتند ، تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت، امکان عضويت در بنياد ملي نخبگان، ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر ، انتخاب شدن به عنوان عضو هيات علمي، بورسيه تحصيلي و امکان تشرف به مکه مکرمه از جمله نکاتي بود که دانشجويان در سخنان خود به آن تاکيد کردند.