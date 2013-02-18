به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخائی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان ضمن بیان اینکه در دولت های نهم و دهم بیش از 31 هزار هکتار طرح بیابان زدایی در قالب طرح تثبیت شن های روان و کنترل کانون های بحرانی فرسایش بادی در استان سمنان انجام شده است اظهار داشت: این درحالی است از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال هشتاد و چهار، 109 هزار و 673 هکتار طرح بیابان زدایی در این استان اجرا شده بود.

وی از اجرای این طرح ها در سطح 21 هزار و 191 هکتار پیش از انقلاب خبر داد و افزود: تا پیش از انقلاب برای 14 هزار و 285 هکتار از مراتع استان طرح های مرتعداری تهیه شده بود و بعد از انقلاب تا سال هشتاد و چهار برای دو میلیون و 379 هزار و 902 هکتار از مراتع استان طرح مرتعداری تهیه شد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان تصریح کرد: در دولت های نهم و دهم برای 375 هزار و 225 هکتار از مراتع استان طرح مرتعداری تهیه شد.

کارخائی همچنین با بیان اینکه اجرای طرح های آبخیزداری در استان سمنان تا پیش از دولت نهم در سطح 286 هزار و 870 هکتار اجرا شده بود گفت: این طرح در دولت های نهم و دهم در سطح 184 هزار و 553 هکتار اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از انقلاب برای سه پلاک از اراضی استان سمنان سند بنام دولت اخذ شده بود ادامه داد: از ابتدای انقلاب تا سال هشتاد و چهار نیز برای 639 پلاک سند اخذ گردید اما در دولت های نهم و دهم برای 988 پلاک دیگر سند اخذ شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان با یادآوری اینکه این استان 97هزار و 491 کیلومتر مربع وسعت دارد گفت: سه میلیون و 741 هزار و 386 هکتار آن را مراتع، 352 هزار و 254 هکتار جنگل، 193 هزار و 881 هکتار اراضی کشاورزی قابل کشت و پنج میلیون و 274 هزار و 364 هکتار آن را بیابان تشکیل می دهد.

کار خائی در پایان خاطرنشان کرد: این آمارها نشان می دهد که در دولت احمدی نژاد حجم فعالیت ها بسیار گسترده و چشمگیر بوده است.