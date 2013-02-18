ذاکرین اهل بیت (ع) برای نزدیکی رفتارشان به ائمه اطهار تلاش کنند

حجت الاسلام حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولد امام حسن عسگری(ع) و ذکر ویژگیهای این امام همام از سوی ذاکرین افزود: مداحان باید زندگی و رفتار ائمه اطهار (ع) را الگوی خویش قرار دهند.

وی بابیان برخی آفات در مداحی از سوی افراد اضافه کرد: مسلمانان نیز بايد با تأسی و الگوپذيری از ائمه اطهار (ع) و با اجرای فرامين الهی همچون امر به معروف و نهی از منكر دستورات اسلام را در زندگی خود پياده كنند.

حجت الاسلام کریمی اظهار داشت: هرچه الگو برجسته تر و كامل تر باشد جاذبه بيشتري دارد و ولايت و محبت اهل بيت بستر الگوپذيري و پيروي از آن بزرگواران است.

وی تصریح کرد: الگوقرار دادن سيره و زندگي ائمه اطهار براي به دست آوردن سعادت دنيا و آخرت کفايت مي نمايد.

رئیس تبلیغات اسلامی دلیجان با اشاره به اینکه يکي از دردهاي مهم کنوني عدم رعايت ارزش ها و عمل به توصيه هاي دين و دور بودن از زندگي و سيره امامان معصوم (ع) است، خاطرنشان کرد: براي اصلاح جامعه و برطرف کردن معضلات بايد در ابتداي امر خانواده ها با دقت و وسواس بیشتری دستورات دين مبين اسلام را عمل کرده و آن را با زندگی خویش درآمیزند تا سعادت اخروی نصیبشان شود.