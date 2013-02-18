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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

حجت الاسلام کریمی:

ذاکرین اهل بیت (ع) برای نزدیکی رفتارشان به ائمه اطهار تلاش کنند

ذاکرین اهل بیت (ع) برای نزدیکی رفتارشان به ائمه اطهار تلاش کنند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی خمین با بیان اینکه ذکر اهل بیت (ع) فضیلت بزرگی است که نصیب همه کس نمی شود گفت: ذاکرین اهل بیت (ع) باید تلاش کنند رفتار و اعمالشان به سیره ائمه اطهار (ع) نزدیک باشد تا کلام آنان بیشتر بر دل شنونده اثر بگذارد.

حجت الاسلام حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولد امام حسن عسگری(ع) و ذکر ویژگیهای این امام همام از سوی ذاکرین افزود: مداحان باید زندگی و رفتار ائمه اطهار (ع) را الگوی خویش قرار دهند.

وی بابیان برخی آفات در مداحی از سوی افراد اضافه کرد: مسلمانان نیز بايد با تأسی و الگوپذيری از ائمه اطهار (ع) و با اجرای فرامين الهی همچون امر به معروف و نهی از منكر دستورات اسلام را در زندگی خود پياده كنند.

حجت الاسلام کریمی اظهار داشت: هرچه الگو برجسته تر و كامل تر باشد جاذبه بيشتري دارد و ولايت و محبت اهل بيت بستر الگوپذيري و پيروي از آن بزرگواران است.

وی تصریح کرد: الگوقرار دادن سيره و زندگي ائمه اطهار براي به دست آوردن سعادت دنيا و آخرت کفايت مي نمايد.

رئیس تبلیغات اسلامی دلیجان با اشاره به اینکه يکي از دردهاي مهم کنوني عدم رعايت ارزش ها و عمل به توصيه هاي دين و دور بودن از زندگي و سيره امامان معصوم (ع) است، خاطرنشان کرد: براي اصلاح جامعه و برطرف کردن معضلات بايد در ابتداي امر خانواده ها با دقت و وسواس بیشتری دستورات دين مبين اسلام را عمل کرده و آن را با زندگی خویش درآمیزند تا سعادت اخروی نصیبشان شود.

کد مطلب 2000670

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