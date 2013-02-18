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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

قادر احمدی خبرداد:

ایجاد 1500 فرصت شغلی در مجتمع پرورش ماهی آزادگان

ایجاد 1500 فرصت شغلی در مجتمع پرورش ماهی آزادگان

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز گفت: با بهره برداری و راه اندازی کامل مجتمع پرورش ماهی شماره دو آزادگان، یک هزار و 500 فرصت اشتغال ایجاد می شود.

سید قادر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واگذاری 207 مزرعه 20 هکتاری در مجتمع آزادگان شماره دو در قالب شرکتهای تعاونی هفت نفره، اشتغالزایی یک هزار و 500 نفر از افراد جویای کار را در پی خواهد داشت که از این تعداد 290 نفر فارغ التحصیل در رشته های شیلات، محیط زیست و کشاورزی و 59 نفر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مورد اشاره هستند.

وی، سرمایه گذاری صورت گرفته را 12 هزار میلیارد ریال و سهم هر مزرعه را مبلغ 640 میلیون تومان برای هر تعاونی برشمرد و افزود: برآورد هزینه  زیربنا برای هر هکتار بر اساس طرح توجیهی اداره کل شیلات خوزستان 11 میلیون تومان است و این میزان سرمایه گذاری با استفاده از اعتبارات طرح توسعه کشاورزی در بانک سپه خواهد بود.


رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز تصریح کرد: تشكيل شركتهاي تعاونی در مجتمع آزادگان که با تاکید استاندار خوزستان انجام شده، ایجاد یک هزار و 500 فرصت اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

وی راه اندازی فاز دو آزادگان را فرصتی براي توسعه کشاورزی استان دانست و گفت: فاز دو آزادگان در بخشی از زیرساختها با فاز یک مشترک است و حدود 30 درصد زیرساختها در فاز دو و 70 درصد آن در فاز یک اجرا شده است.


نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در ستاد توسعه کشاورزی اهواز با بیان اینکه صنعت آبزی پروری و شیلات استان رو به پیشرفت است و در طرحهای ایجاد و توسعه شیلات شکست وجود ندارد، افزود: شیلات یکی از طرحهای موفق است و در این صنعت ما هیچ مشکلی برای فروش محصولات نداریم و در آن شکست وجود ندارد.

وی افزود: همه حوضچه های پرورش ماهی و آبزیان در خرمشهر و مجتمع پرورش ماهی آزادگان به تعاونیها واگذار شده است وهم اکنون فعالان این عرصه در حال تولید و اشتغالزایی در صنعت آبزی پروری هستند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز، در مورد ضمانتنامه های تعاونی شیلات گفت: در بخش ضمانتها، تا 70 درصد وثیقه از صندوق ضمانت تعاون استفاده می شود و 30 درصد مابقي را نيز متقاضی تامین مي کند.

وی هدف از تاسیس تعاونی را ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: در سند تحول پنج ساله 20 درصد از تسهیلات هر بخش به تعاونیها تعلق گرفته است.

احمدی، انتظار مسئولان را از تعاونیها حضور فعال آنها در عرصه عنوان و اظهار كرد: راه تولید سخت اما با ارزش است و ما شما را در این راه تنها نمی‌گذاریم.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز گفت:  استان علاوه بر دارا بودن منابع آب شيرين، داراي بيش از 200 كيلومتر خط ساحلي در خليج فارس است. اهميت منابع آبي، موقعيت منطقه و نيز شرايط آب و هوايي بسيار مناسب منطقه خوزستان موجب شده مزيت نسبي مناسبي براي پرورش انواع ماهيان گرم آبي و تكثير و پرورش ماهيان بومي در اين استان به وجود آيد.

احمدی یادآورشد: سالانه 580 هزار تن انواع ماهي و آبزي پروري در كشور توليد مي‌شود كه150 هزار تن به صورت آبزي پروري است و سهم استان خوزستان از اين ميزان توليد، 60 هزار تن ماهي است.

وی افزود: به صورت متوسط، سالانه از 297 مزرعه پرورش ماهيان گرمابي استان به مساحت مفيد شش هزار و 400 هكتار، 25 هزار و 210 تن انواع ماهيان پرورش گرمابي از گونه هاي كپور، آمور، فيتوفاگ، بيگ هد و گونه هاي بومي شامل بني و شيربت توليد مي شود.

احمدی از زمینه سازی مقدماتی براي تشکیل «اتحادیه تعاونی های شیلات» به منظور شروع عملیات آماده سازی این مجتمع پرورش ماهی خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، در سال آینده این طرح اشتغالزا به مرحله بهره برادی می رسد.

کد مطلب 2000673

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