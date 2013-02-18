ایجاد 708 مرکز رشد و دانش بنیان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بلباسی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سیمرغ با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته علاوه بر کسب موافقت اصولی وزارت علوم، جذب شرکتهای دانش بنیان شروع شده است، اظهار داشت: در حال حاضر 30 شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری مازندران مستقر است.

وی بابیان اینکه راه اندازی هشت مرکز رشد و 700 شرکت دانش بنیان در مازندران از برنامه های پنج ساله این مرکز است، افزود: این استان پتانسیل و ظرفیت از منظر کیفی و کمی دارد تا تحقق خود در برنامه پنجم نشان می دهد.

بلباسی با اشاره به اینکه مازندران پیشرو در ایجاد مرکز رشد با بهترین پتانسیل و ظرفیت ها است، اذعان داشت: هم اکنون با کمبود نیروی انسانی و اساتید فرهیخته در استان مواجه هستیم.

رئیس پارک علم و فناوری مازندران با توجه به اینکه این استان در زمینه منابع طبیعی، کشاورزی دارای ظرفیت های فراوانی است افزود: در حوزه گردشگری با نوآوری جوانان با 25 میلیون گردشگر سالانه در استان می تواند بازار خوبی برای پارک فناوری باشد.

وی بیان داشت: نسل سومی ها باید در کنار علم، تولید، ایده، پدیده را انتخاب کنند.

بلباسی با بیان اینکه تلاش دربحث ایده بازار که هر جوان فارغ التحصیل با ایده مطلوب بتواند در تبدیل این ایده به یک پدیده و محصول از حمایت این جشنواره و کلینیک کسب و کار بهره مند شود تا در نهایت جریانی دائمی که بتواند طرح ها، واحدها و شرکت های فناور جدید را وارد عرصه تولید، بازار و مصرف کرد.

امام جمعه سیمرغ با اشاره به اینکه این شهرستان تازه تاسیس نیاز به کمک و مساعدت دارد، گفت: در هزاره دوم آمریکا موفق به عنوان پرچمدار علم معرفی اما در هزاره سوم یک رقابت سنگین و قوی بین کشورها اتفاق افتاد.

حجت الاسلام محمد باقر یوسفی افزود: یکی از کشورهای مدعی در حرکت، سرعت و سبقت علمی جمهوری اسلامی ایران است.