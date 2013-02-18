سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ساعت 6:30 دقیقه فردا اول اسفندماه طرح زوج و فرد در محدوده های اعلام شده کرج آغاز می شود.

وی افزود: پلیس راهور حداکثر توان خود را برای اجرای دقیق این طرح به کار گرفته و در این راستا 9 تیم گشتی و 24 پلیس پیاده و مستقر در خیابان های اصلی بر اجرای کامل این طرح نظارت خواهند داشت.

وی تصریح کرد: همه الزامات اجراي اين طرح از طريق نصب تابلو، بنر، توزيع بوروشور، اطلاع رساني از طريق رسانه‌هاي عمومي براي آگاهي مردم و شهروندان محترم در سطوح مختلف انجام شده است.

کمالوند تاکید کرد: خودروهاي اورژانس، سرويس مدارس، آتش نشاني، امدادي و حمل و نقل عمومي از اين طرح مستثني خواهند بود.

رئیس پلیس راهور استان البرز گفت: این طرح که تا پایان سال ادامه خواهد داشت از چهارراه دولت آباد آغاز شده و و مسیرهای میدان توحید، میدان قدس، سه راه نهضت، بلوار چمران، بلوار شورا، تقاطع غیرهمسطح جانبازان، بلوار کاج، تقاطع غیرهمسطح آزادگان، بلوار شهید مطهری، تقاطع شهدای روحانی، بلوار جمهوری، میدان سپاه، میدان والفجر، بلوار علامه جعفری و را پوشش می‌دهد.

وی از شهروندان خواست تا همکاری مناسب و شایسته ای با پلیس در اجرای این طرح داشته و حتی المقدور از حمل و نقل عمومی برای تردد در خیابانها استفاده کنند تا شاهد کاهش ترافیک در معابر در روزهای پایانی سال باشیم.

وی همچنین اجرای این طرح را گامی موثر در کاهش آلودگی هوای استان دانست.

طرح زوج و فرد در معابر پر تردد کرج از اول اسفندماه از ساعت 6:30 صبح تا 20:30 اجرایی خواهد شد.