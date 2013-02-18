راه اندازی اتاق فکر مجازی در اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا جاویدان ظهر امروز در دومین جلسه اتاق فکر نخبگان و کارشناسان معاونت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان این استان با بیان این مطلب گفت: راه اندازی سامانه اتاق فکر مجازی در مراحل پایانی قرار دارد و جوانان می توانند با استفاده از این فضای مجازی دغدغه های خود را به گوش مسئولان برسانند.



وی اظهار داشت: مشارکت جوانان در تصمیم گیري و پذیرش نقش درابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي به عنوان یکی از ارکان اصلی در نظام مردم سالاري محسوب می شود.



جاویدان با اشاره به تعمیق مشارکت های اجتماعی و سیاسی جوانان تصریح کرد: مشارکت مستقیم و غیرمستقیم جوانان در شکل دادن حیات سیاسی از قبیل رأي دادن، نام نویسی و ثبت نام در یک حزب سیاسی، فعالیت براي جمع آوري آراء و ثبت نام رأي دهندگان می تواند در تعمیق اعتقاد و اعتماد به نتایج مشارکت آنان اثر بگذارد.



معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی اضافه کرد: میل جوانان به نوآوري و بداعت و بطور کلی تبعیت از فرهنگ و طرح ریزي زندگی اجتماعی براساس هدف هاي فرهنگی که با ارزش قلمداد شده اند را مهمترین هدف از راه اندازی این اتاق های فکر عنوان کرد.



گفتنی است در این جلسه هریک از اعضاء به تبیین نقش مشارکت های اجتماعی و سیاسی جوانان و آسیب شناسی آن پرداختند و در پایان جلسه مقرر شد طرح های پیشنهادی با حضور مسئولان استانی به طور مصوب پیگیری شود.