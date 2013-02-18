به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این اقدام با هدف نظارت و کنترل هر چه بهتر نازل‌های سوخت مایع با همکاری آزمایشگاه همکار تأیید صلاحیت شده و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این استان صورت گرفت.

محمدی بیان کرد: طی این بازرسی ها، 428 نازل‌ در بویراحمد، 215 نازل در کهگیلویه ، 193نازل در گچساران و 50 نازل در باشت مورد آزمون قرار گرفتند.

محمدی تصریح کرد: صحت عملکرد نازل‌های سوخت مایع یکی از وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد است و سالانه باید صحت عملکرد این نازل‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در این بازرسی‌ها در صورت صحت عملکرد نازل، برچسب انجام آزمون دوره‌ای که قابل مشاهده برای تمام استفاده کنندگان از نازل مورد نظر است، بر روی نازل نصب می شود.

مدیرکل استاندارد استان ادامه داد: در صورت عدم صحت عملکرد، تا زمان رفع نقص و انجام آزمون مجدد، از فعالیت نازل مورد نظر جلوگیری می‌شود.

وی بیان داشت: این برنامه برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و با توجه به ماده سه قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و کالیبره کردن وسایل سنجش از جمله آزمون نازل‌های سوخت مایع انجام شده است.

وی از شهروندان خواست در زمان استفاده از نازل‌های سوخت حتما به گواهی انجام آزمون نازل مورد نظر توجه کرده و در صورت نداشتن این برچسب، موارد را از طریق شماره تلفن 1517 به اداره‌کل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد اطلاع دهند.