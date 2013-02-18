شماره جدید « اخبار شیعیان» منتشر شد

در ابتدای این شماره سخنانی از رهبر معظم انقلاب که در سالروز میلاد رسول اکرم(ص) در دیدار با جمعی از مسئولان نظام و میهمانان خارجی وحدت اسلامی ایراد گردیده دیده می شود. در بخشی از این سخنان آمده است: اگر امروز پیامبر اسلام(ص) در میان ما بودند، همه مسلمانان را به اتحاد و پرهیز از اختلافات دعوت می کردند. گسترش اختلافات و کمرنگ شدن همدلی و محبت در میان مسئولان و مردم، که طی چند سال اخیر نمود بیشتری یافته، همواره از دغدغه های مراجع تقلید نظام بوده است.

سپس گفتگوی اختصاصی با دکتر عبدالمجید الفهری استاد تاریخ اسلام دانشگاه ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه صفاقس تونس در مورد ضرورت توسعه مطالعات علمی شیعه شناسانه آمده است. در ادامه در بخش سیاسی اخباری از مسلمانان و شیعیان آذربایجان، نیجریه، بحرین، پاکستان، ترکیه، عراق،کویت، هندوستان، یمن، درج شده است.

« نسل کشی حقیقی در پاکستان» مطلبی است که در این شماره عنوان شده است.« اسلام ، تشیع و محرم در جنوب شرق آسیا» گفتگویی است با دکتر فیصل موسی و دکتر حسب الله دو تن از اساتید دانشگاه در مالزی، که مطلب دیگری این نشریه را رقم زده است.

«ظهور عرفان های هندی در ایران به جای ترویج عرفان شیعی» نوشته پریوش کوششی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی برگرفته از خبرگزاری مهر، و «شرفاء و آل البیت در مغرب» نوشته پروفسور عبدالهادی التازی از جمله مقالات وخبرهای منتشر شده در این شماره است.

"انتشار مجموعه مقالات همایش ژئوپلتیک نجف"که کنفرانسی است با همین عنوان (ژئوپلتیک نجف) که از سوی آیسسکو برگزار شده و در ماه نوامبر 2012 مجموعه مقالات این کنفرانس از سوی آکادمی ژئوپلتیک پاریس در یک جلد کتاب منتشر شده است. دکتر مسعود اخوان کاظمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در فرانسه قسمتی ازمجموعه مقالات منتشر شده در این کنفرانس را ترجمه کرده است که در این شماره درج گردیده است.

در بخش آشنایی با شیعه پژوهان غربی نیز با پرفسور محمود ایوب آشنا می شویم. پرفسور محمود ایوب، متولد جبل عامل لبنان است و تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع لیسانس با موضوع فلسفه غرب در دانشگاه آمریکایی بیروت گذراند. در سال 1975 مقطع دکتری خود را در دانشگاه هاروارد، با ارائه پایان نامه ای در خصوص «عاشورای حسینی» به پایان برد. او نابینا بوده و پس از اخذ درجه دکتری تدریس خود را در دانشگاه کالیفرنیا و بعداً دانشگاه تورنتو کانادا و در مک گیل آغاز کرد.

پرفسور محمود ایوب که به ایران نیز سفر کرده و خدمت مقام معظم رهبری رسیده یکی از بزرگترین ضعف های مطالعات اسلامی را ضرورت توجه به فعالیت های اسلام شناسی و شیعه شناسی در مغرب زمین ، از سوی مراکز و نهادهای جامعه شیعی می داند و بر پرورش استادان و دانشجویان در این خصوص تأکید دارد.

به گزارش مهر، این نشریه با صاحب امتیازی مؤسسه شیعه شناسی و مدیر مسئولی محمود تقی زاده داوری دراول هر ماه در قم منتشر می‏ شود.