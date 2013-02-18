استقرار تاکسی ها و گشت های نظارتی در مراکز پرمسافر پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بیگی بیان کرد: طرح نظارت زمستانه بر عملکرد تاکسیرانی(طرح سحاب) تا پایان سال ادامه خواهد یافت و در ایام پایانی سال این طرح نظارتی تشدید خواهد شد تا نظارت دقیقی بر عملکرد کلیه تاکسی ها در شهر صورت گیرد.

وی ادامه داد: استقرار ناوگان تاکسیرانی در نقاط پر مسافر و مراکز خرید از دیگر اقداماتی است که در طرح استقبال از بهار سازمان تاکسیرانی اجرایی خواهد شد. همچنین 70 نقطه ویژه و پر مسافر برای استقرار نیورهای بازرسی و حضور بیشتر تاکسی ها شناسایی شده تا بتوانیم خدمات رسانی مناسبی به شهروندان در این نقاط پرتردد داشته باشیم.

بیگی تصریح کرد: مناسب سازی، نظافت و رنگ آمیزی پایانه های تاکسیرانی از دیگر اقدامات در دستور کار در طرح استقبال از بهار است. همچنین برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان مقرر شده که ساعات کار تاکسی ها افزایش یابد و با انجام شیفت بندی تاکسی ها شب ها حضور بیشتر و پررنگ تری در شهر داشته باشند.

وی تصریح کرد: ناوگان تاکسیرانی در شرایط معمول با بیش از 76 هزار تاکسی، روزانه حدود 4 میلیون مسافر را جابه جا می کند که با توجه به افزایش ترددها در روزهای پایانی پیش بینی می شود تعداد مسافران تاکسیرانی نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد.

معاون امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران خاطرنشان کرد: مرخصی رانندگان تاکسی جز در موارد اضطراری در این ایام لغو می شود تا با تمام ظرفیت و ناوگان به شهروندان خدمات رسانی شود.