به گزارش خبرگزاري مهر، مجتبی علیشاهی از برگزاری اولین نمایشگاه لوازم صوتی ،تصویری و سرویس جهیزیه عروس در قم به همت شرکت نمایشگاهی جهان پدیده هوراند خبر داد و افزود: این نمایشگاه به مدت 5 روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قم بر گزار می شود.
وی تصریح کرد: اولین نمایشگاه لوازم صوتی، تصویری و سرویس جهیزیه عروس از روز سه شنبه اول اسفندماه شروع و تا 5 اسفندماه ادامه خواهد داشت.
علیشاهی در خصوص ساعت برگزاری این نمایشگاه ابراز داشت: علاقمندان میتوانند از اول لغایت پنجم اسفندماه از ساعت 15 تا 22 از اولین نمایشگاه لوازم صوتی، تصویری و سرویس جهیزیه عروس بازدید نمایند.
مدیر عامل شرکت نمایشگاهی جهان پدیده هوراند با بیان اینکه در این نمایشگاه نزدیک به 50 غرفه دایر خواهد بود گفت: در این نمایشگاه، لوازم لوکس منزل، تابلو فرش و فرش دستباف؛ انواع لوازم صوتی و تصویری و سرویس جهیزیه عروس و .... در معرض دید علاقمندان قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه بیشتر شرکت کنندگان دراین نمایشگاه بومی هستند بیان داشت: ببش از 80 درصد غرفه داران دراین نمایشگاه از استان قم میباشند.
برگزاری جشنواره فروش فرش و تابلو فرش دستباف در نمایشگاه
وی همچنین از برگزاری جشنواره فروش فرش و تابلو فرش دستباف در این نمایشگاه خبرداد و گفت : در این جشنواره بهترین تابلو فرش های دستباف ارائه و عرضه می گردد.
علیشاهی با اشاره به توزیع کارت های تخفیف ویژه نمایشگاه افزود: در طول برگزاری نمایشگاه؛ به بازدیدکنندگان کارتهای خرید با تخفیف ویژه در ورودی نمایشگاه داده خواهد شد.
وی ابراز داشت: این کارتها تا پایان سال جهت خرید شهروندان از فروشگاهها و شرکتهایی که در نمایشگاه حضور دارند دارای اعتبار است.
مدیر برگزاری اولین نمایشگاه لوازم صوتی، تصویری و سرویس جهیزیه عروس ادامه داد: هر شب بین بازدید کنندگانی که کارت تخفیف نمایشگاه را داشته باشند قرئه کشی و هدایایی نیز به آنها داده خواهد شد.
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