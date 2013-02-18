آغاز به کار دومین نمایشگاه مدارس‌ هوشمند در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه، ظهر دوشنبه در 32 غرفه طراحی شده است که نواحی آموزش و پرورش یزد، شرکت های دانش بنیان، مراکز عرضه تجهیزات و فناوری های هوشمندسازی مدارس و برخی از انتشاراتی های مرتبط با این موضوع حضور دارند.



همچنین در این نمایشگاه ابداعات و اختراعات دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.



هدف از برپایی این نمایشگاه تبادل تجربیات در زمینه هوشمندسازی مدارس، آشنایی شرکت های فعال در این زمینه و نمایش دستاوردهای مدارس هوشمند با تجهیزات جدید و روز اعلام شده است.



این نمایشگاه از ساعت 9 صبح تا 13 و در نوبت عصر از ساعت 15 و تا 20 برای بازدید عموم دایر است.



به گزارش مهر، دومین نمایشگاه هوشمندسازی مدارس یزد تا چهارم اسفندماه در محل مجمتع ورزشی شهید چمران یزد واقع در خیابان آ‌یت‌الله كاشانی برپا خواهد بود.