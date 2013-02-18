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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

گزارش بورس کالا/

130 هزار تن انواع محصول فولادی معامله شد

130 هزار تن انواع محصول فولادی معامله شد

بیش از 2200 میلیارد ریال انواع محصولات فولادی امروز دوشنبه در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 130 هزار تن انواع محصول فولادی با ارزش بیش از 2200 میلیارد ریال امروز دوشنبه در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.

امروز در تالار محصولات صنعتی و معدنی، 15 هزار تن تختال C شرکت فولاد خوزستان با قیمت پایه 14 هزار و 470 ریال و به صورت سلف عرضه شد که با تقاضای 23 هزار تنی مواجه شد و نهایتا کل محصول به قیمت 15 هزار و 290 ریال مورد دادوستد قرار گرفت.

در این روز معامله 115 هزار و 300 تن انواع ورق شرکت فولاد مبارکه با ارزش بیش از 2 هزار میلیارد ریال در سیستم مچینگ ثبت شد. در گروه مس نیز 80 تن مس مفتول شرکت مس کاوه به همراه 2 هزار تن مس کم عیار (سرباره R) شرکت ملی مس به فروش رسید و 500 تن شمش هزار پوندی 99.7 شرکت آلومینیوم هرمزگان نیز به قیمت 70 هزار و 565 ریال معامله شد.

کد مطلب 2000702

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