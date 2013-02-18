تشكیل ستاد ویژه انتخاباتی/ اعلام رای متهمان فساد مالی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای در چهل و چهارمین نشست خود با خبرنگاران در این رابطه اظهار داشت: همان طور كه در انتخابات مجلس این ستاد تشكیل شد برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر نیز ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در قوه قضائیه تشكیل شده تا از تخلفات پیش بینی شده در این انتخابات پیشگیری شود.

وی افزود: این ستاد اتفاقات این دوران را رصد كرده و اگر لازم باشد اطلاع رسانی می كند و یا تذكر می دهد. همچنین قوانین برای نامزدها و حامیان بیان می شود و اگر افرادی از روی غفلت اقدامی انجام دادند به آنها تذكر داده تا پیشگیری شود. همچنین اگر لازم بود برای برخورد به دستگاه قضائی معرفی شوند.

دادستان كل كشور ادامه داد: بخشنامه این ستاد از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده و فردا اولین جلسه این ستاد در دادستانی كل كشور تشكیل می شود.

برخورد قاطع با متجاوزان و مخلان امنیت

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خود از برخورد قاطع قوه قضائیه با افرادی كه به جان و امنیت مردم تعرض می كنند خبر داد و اظهار داشت: دستگاه قضائی مافیای مواد مخدر را به اشد مجازات خواهد رساند همانگونه كه طی چند روز گشته در چند استان از جمله كرمان، شیراز، تهران و یاسوج تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر به دار مجازات آویخته شدند. از این افراد مقدار زیادی مواد مخدر از جمله هزار كیلو تریاك، 20 كیلو كراك و 13 كیلو هروئین كشف شده بود.

وی ادامه داد: به خانواده ها تذكر می دهیم مراقب باشند و اجازه ندهند فرزندان شان در دام قاچاقچیان گرفتار شوند. به قاچاقچیان نیز هشدار می دهیم كه عواقب نهایی كار آنها نیز همین خواهد بود و امیدواریم دست از كارهای خود بردارند تا دیگر شاهد این گونه جرایم و اجرای مجازات اعدام نباشیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای سپس به احكام و مشخصات متهمان پرونده فساد مالی اشاره كرد و گفت: حكم اعدام 4 متهم ردیف اول پرونده در دیوان عالی كشور تایید شده است.