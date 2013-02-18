کاهش 17 درصدی تلفات جاده ای در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا صالحی،افزود: راهنمايي ورانندگي يكي از شاخص هاي مهم وتاثير گذار در نظم وامنيت ترافيكي است كه تلاش مي شود اين وظيفه به نحو احسن در راستاي خدمات رساني به مردم انجام گيرد.



وي ضمن تاكيد بر افزايش نظارت بر پيشگيري از بروز حوادث تلخ جاده اي افزود: برخوربا جرايم حادثه ساز از اولويت هاي كاري كاركنان بوده و در اين زمينه از تمامي امكانات خود استفاده مي كنيم.



فرمانده انتظامي استان زنجان ، بر استفاده اكثر افراد جامعه از ناوگان عمومي براي كاهش بار ترافيك تاكيد و گفت:بايد بيش از پيش از فناوري هاي جديد در كنترل ترافيك استفاده كرد.



فرمانده انتظامي استان زنجان، در اين بازديد از نزديک در جريان خدمات دهي و تعويض پلاک خودروها ، پشتيباني صدور گواهينامه و آموزشگاه ها قرار گرفته و دستورات لازم را براي بهبود روند كاري اين مجموعه صادر كرد.



اپراتوران مركز فوريت هاي پليسي 110 حلقه اتصال مردم به خدمات پليسي اند



جانشين فرمانده انتظامي استان زنجان در جلسه توجيهي اپراتوران مرفوک گفت : اپراتوران مركز فوريت هاي پليسي 110 حلقه اتصال و دسترسي مردم به خدمات پليسي در جامعه اند.



مراد جعفري گفت: نيروي انتظامي هيچگاه خود را جدا از مردم نديده و همواره در کنار مردم مي باشد.



وي با تاکيد بر استفاده از تجربيات و دانش رايانه اي موجود در اپراتوران مرفوک عنوان كرد: پليس همواره براي تحقق امنيت مطلوب با همياري و همكاري شهروندان در جامعه گام برداشته وتلاش مي کند.



جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان گفت : بكارگيري تجهيزات الكترونيكي جديد ، توانايي پليس را در برقراري نظم و امنيت به طور چشمگيري افزايش مي دهد.



صالحی تاکید کرد: تمام تلاش هاي ما در راستاي جلب رضايت مردم و افزايش اعتماد عمومي صورت مي گيرد.

اپراتوران مركز فوريت هاي پليسي 110 حلقه اتصال مردم به خدمات پليسي اند

جانشين فرمانده انتظامي استان زنجان در جلسه توجيهي اپراتوران مرفوک گفت : اپراتوران مركز فوريت هاي پليسي 110 حلقه اتصال و دسترسي مردم به خدمات پليسي در جامعه اند.

مراد جعفري در اين جلسه ضمن تقدير و تشکر از تلاش ها و زحمات اپراتوران فرماندهي انتظامي استان افزود: نيروي انتظامي هيچگاه خود را جدا از مردم نديده و همواره در کنار مردم مي باشد.



وي با تاکيد بر استفاده از تجربيات و دانش رايانه اي موجود در اپراتوران مرفوک عنوان كرد : پليس همواره براي تحقق امنيت مطلوب با همياري و همكاري شهروندان در جامعه گام برداشته وتلاش مي کند.



وي تصريح كرد : بكارگيري تجهيزات الكترونيكي جديد ، توانايي پليس را در برقراري نظم و امنيت به طور چشمگيري افزايش مي دهد.



جانشين فرمانده انتظامي استان زنجان اپراتوران را حلقه دسترسي مردم به خدمات پليسي عنوان کرد و افزود: تمام تلاش هاي ما در راستاي جلب رضايت مردم و افزايش اعتماد عمومي صورت مي گيرد.

5 اصله برج نوری در نقاط حادثه‏ خيز استان زنجان نصب شد

مدير راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت : در سالجاری 5 اصله برج نوری در نقاط حادثه‏ خيز استان زنجان نصب شده است.

کليم ‏الله وثوقی ظهر دوشنبه در جلسه کمیته راههای استان زنجان افزود: يکی از وظايف مهم در حوزه راهداری توجه به علائم و ساير تجهيزات ايمنی درجاده‏ها است.



وی با بيان اينکه اقدامات مناسبی برای تجهيز و ارتقای ايمنی راه‌های استان صورت گرفته است، افزود: تهيه و نصب تابلوهای اطلاعاتی در جاده‏های استان از جمله فعاليت‏های مهم اداره کل است.



مدير راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با بيان اينکه توجه به پيش‏آگاهی و هدايت مسير در جاده‏های استان حائز اهميت است، يادآور شد: در راستای تهيه و نصب تابلوهای بزرگ، پيش‏آگاهی و هدايت مسير اقدامات مناسبی صورت گرفته است.



وثوقی با اشاره به ارزيابی مناسب اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: جاده‌های استان به بيش از يک هزار و 650 متر مربع از تابلوهای اطلاعاتی بزرگ و پيش‏آگاهی و هدايت مسير تجهيز شده است.



وی با تاکيد بر نزديکی وظايف سازمانی اداره کل راه و شهرسازی و پليس راه استان در تجهيز جاده‏ها به علائم ايمنی، خاطر نشان کرد: برای انجام وظايف به شکل مناسب بايد همدلی لازم در اين راستا وجود داشته باشد.

مدير راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان به تجهيز اتاق مانيتورينگ مديريت راه‏های استان اشاره کرد و گفت: فعاليت‏های مناسبی در جهت ارتقای وضعيت راه‌های استان در حال انجام است.



وثوقی همچنين توسعه دوربين‌های نظارت تصويری در مديريت راه‌های استان زنجان را مورد تاکيد قرار داد و گفت: مديريت راه‏های استان به 25 دوربين‏های تصويری مجهز شده است.



وی به بازگشايی محور‏های مواصلاتی استان زنجان در فصل سرما اشاره کرد و يادآور شد: زمستان امسال بازگشايی محور‏های مواصلاتی استان زنجان بر اساس اولويت‏بندی درجه اهميت راه‏ها از آزادراه، بزرگراه ، راه اصلی و فرعی و سپس راه های روستايی خواهد بود.



مدير راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به نمک پاشی جاده‏ها در فصل زمستان، گفت: امسال با کاهش ميزان نمک پاشی از 20 هزار تن به 10 هزار تن مواجه هستيم.



وثوقی با اشاره به اينکه 29 محل برای استقرار اکيپ‏های راهداری در استان مشخص شده است، اظهار داشت : 415 نفر عوامل راهداری با 196 دستگاه ماشين آلات سنگين، نيمه سنگين و سبک جهت راهداری زمستانی فعاليت دارند.