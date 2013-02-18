مرحله بررسی و انتخاب 351معلم نمونه دركهگيلويه وبويراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله دارفرین ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در اجراي برنامه بيست و نهمين دوره بزرگداشت مقام معلم، ستاد بزرگداشت مقام معلم استان فعاليت خود را از نيمه اول آذرماه شروع کرد.

وی بیان داشت: دراين راستا شيوه نامه ها به شهرستانها و مناطق استان ارسال شد و ستادهاي شهرستاني تشكيل وشروع به كار کرده اند.

دارفرین افزود: درمرحله آموزشگاه ثبت نام ازهمكاران متقاضي معلم نمونه تا پایان دی ماه انجام شد.

وی تصریح کرد: درمرحله شهرستاني استعلام صلاحيت عمومي افراد معرفي شده آموزشگاه از واحدهاي حراست و ارزيابي عملكرد انجام شد.

معاون پژوهش وبرنامه ريزي آموزش وپرورش استان اظهار داشت: پرونده متقاضيان نمونه كشوري و استاني به ستاداستان ارسال شده كه اعضاي دبيرخانه استان در حال بررسی این پرونده ها هستند.

دارفرین، ميانگين سه سال آخر ارزشيابي، داشتن سه سال سابقه كارتمام وقت و نحوه تدریس را از جمله معیارهای این سنجش عنوان کرد.

وی یادآور شد: حدنصاب امتياز لازم براي مرحله شهرستاني 150امتياز، استاني 250امتياز و كشوري 300امتياز است كه دراين راستا تعداد پروندهاي شهرستاني 619، استاني 51 و كشوري شش مورد است.

دارفرین بیان داشت: درمرحله شهرستاني 300نفر، استاني 50 نفر وكشوري یک نفر انتخاب خواهند شد.