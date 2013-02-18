سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم معرفی شد

به گزارش خبرگزاري مهر، با حکم محمد شریف ملک زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، حجت‌الاسلام سید مهدی حسینی به سمت سرپرست جدید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم منصوب شد.

در مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم که قبل از ظهر دوشنبه در محل این اداره کل برگزار شد، حسن شعبان‌پور، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اهمیت مذهبی و سوق‌الجیشی استان قم به عنوان چهار راه بزرگ مواصلاتی کشور گفت: قم ظرفیت بسیار خوبی جهت خدمات رسانی به زایران و مسافران داخلی و خارجی کشور دارد و این ظرفیت باید با مدیریتی منسجم و بهره‌گیری از توان نیروی پرسنلی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های فرهنگی به‌ خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با سپاس از خدمات شایسته علی‌رضا ارجمندی، مدیر کل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم در طول سه سال مسئولیت وی در این سمت ابراز امیدواری کرد در مسئولیت های دیگر سازمان بتوان از توان فکری و اجرایی ایشان استفاده کرد.

شعبان‌پور همچنین با اشاره به سوابق کاری حجت‌الاسلام حسینی ابراز امیدواری کرد در سمت جدید وی بتواند با استفاده از نیرو و توان موجود ماموریت‌های سازمان میراث فرهنگی در استان قم را بیش از پیش اجرایی نماید.

حجت‌الاسلام حسینی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت استان و شهر قم به عنوان قطب مذهبی و معنوی ایران خدمت به این شهر را مایه افتخار و فرصتی طلایی برای خدمت رسانی به زایرین شهر کریمه اهل بیت (س) برشمرد و گفت: قم پایگاه میراث معنوی و مذهبی ایران است و جا دارد برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در سطح ملی و بین‌الملل از هیچ تلاشی فرو گذار نشود.

علیرضا ارجمندی مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم نیز در این مراسم با ارایه گزارشی از عملکرد سه ساله میراث فرهنگی استان در بخش های مختلف، قم را جهان شهری برشمرد که دارای ظرفیت فراوان برای توسعه بخش گردشگری مذهبی و زیارتی است.

در پایان این مراسم با قرائت حکم صادره برای حجت الاسلام حسینی با اهداء لوح سپاس از زحمات علی رضا ارجمندی تقدیر و تشکر شد.