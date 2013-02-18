دانشگاه فرهنگیان بوشهر افتتاح شد

معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان بوشهر در حاشیه آئین افتتاح این دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز آموزش و پرورش و برای تربیت نسلی خداباور، مستقل، توانمند و با مهارت تاسیس شده است.

محمد شیخیانی افزود: دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر هم اینک در دو دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو می‌پذیرد.

معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر اظهار کرد: در رشته کارشناسی پیوسته امسال از طریق کنکور سراسری در شش رشته زبان انگلیسی، ادبیات فارسی، تاریخ، علوم اجتماعی، مشاوره و آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 300 دانشجو پذیرش شده است.

شیخیانی اضافه کرد: همچنین در 12رشته کارشناسی ناپیوسته نیز هم اینک 400 دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش تلاش می‌شود رشته‌های کارشناسی ناپیوسته را تا 14 رشته افزایش دهیم و بتوانیم در سال‌جاری 500 دانشجوی جدید را در رشته‌های کارشناسی پیوسته جذب کنیم.

شیخیانی تصریح کرد: با توجه به چشم‌انداز ترسیم شده برای دانشگاه فرهنگیان تا دوره پی.اچ.دی تا سال آینده دوره کارشناسی ارشد هم داشته باشیم.

وی گفت: هم اینک بیش از 100نفر استاد در این دانشگاه مشغول به کارند که از این تعداد بیش از 12 نفر موظفی و مابقی بصورت حق التدریس هستند.

