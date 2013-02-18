کشت محصول پسته در منطقه ماهنشان توجیه اقتصادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ادیب ظهر دوشنبه در جلسهای که با حضور مسئولان بخش کشاورزی و سرمایهگذاران پرورش محصول پسته در استان برگزار شد افزود: گروهی از معارضان زمینهای مورد نظر در شهرستان ماهنشان، افرادی هستند که پروانه چرا داشته و گروه دیگر، روستائیانی هستند که حق مالکیت نسبت به اراضی ملی دارند و اگر الگوی کاری سرمایهگذاری، مشارکت با این معارضان باشد فضای بهینه برای احداث باغات در اختیار خواهد بود.
وی ادامه داد: از آن جایی که بخش اعظمی از سرمایهگذاری برای احداث باغ پسته بر روی آب مورد نیاز باغ است تا خود اراضی، بهتر است احداث باغات سنتی در این منطقه تا زمان بهرهبرداری از باغات پسته جلوگیری شود.
ادیب افزود: نیاز آبی 250 هکتار باغ پسته 5 دهم لیتر در ثانیه به ازای هر هکتار بوده و در صورت نیاز به مخزن در دو ماه مرداد و شهریور، باید مخزنی به حجم 5 دهم میلیون مترمکعب برای آن تهیه شود.
همچنین نماینده سرمایهگذاران طرح احداث باغ پسته در شهرستان ماهنشان، با اشاره به اینکه در طی 4 ماه گذشته بازدیدی از عرصههای مورد نظر در شهرستان ماهنشان با همراهی مرکز تحقیقات کشاورزی و جهادکشاورزی استان زنجان صورت گرفته است، گفت: با توجه به تجربه 30 ساله مسئول طرح در احداث و تولید محصول پسته در استانهای کرمان، قزوین و تهران، مناطق مشخص شده در شهرستان ماهنشان مستعد پرورش پسته هستند.
علی مهدوی ادامه داد: شهرستان ماهنشان در صورت تأمین منابع آبی و بررسی مسأله میزان رطوبت در زمان لقاح درختان پسته در این منطقه، میتواند یکی از گزینههای نوظهور برای پرورش این محصول مهم در کشور باشد.
وی افزود: در صورت موفقیت در مشارکت با معارضان اراضی مورد نظر در شهرستان ماهنشان، فعالیت جهت احداث باغات پسته قابل دسترس خواهد بود.
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