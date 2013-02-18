کشت محصول پسته در منطقه ماهنشان توجیه اقتصادی دارد

ادیب افزود: نیاز آبی 250 هکتار باغ پسته 5 دهم لیتر در ثانیه به ازای هر هکتار بوده و در صورت نیاز به مخزن در دو ماه مرداد و شهریور، باید مخزنی به حجم 5 دهم میلیون مترمکعب برای آن تهیه شود.

همچنین نماینده سرمایه‌گذاران طرح احداث باغ پسته در شهرستان ماه‌نشان، با اشاره به اینکه در طی 4 ماه گذشته بازدیدی از عرصه‌های مورد نظر در شهرستان ماه‌نشان با همراهی مرکز تحقیقات کشاورزی و جهادکشاورزی استان زنجان صورت گرفته است، گفت: با توجه به تجربه 30 ساله مسئول طرح در احداث و تولید محصول پسته در استان‌های کرمان، قزوین و تهران، مناطق مشخص شده در شهرستان ماه‌نشان مستعد پرورش پسته هستند.

علی مهدوی ادامه داد: شهرستان ماه‌نشان در صورت تأمین منابع آبی و بررسی مسأله میزان رطوبت در زمان لقاح درختان پسته در این منطقه، می‌تواند یکی از گزینه‌های نوظهور برای پرورش این محصول مهم در کشور باشد.

وی افزود: در صورت موفقیت در مشارکت‌ با معارضان اراضی مورد نظر در شهرستان ماه‌نشان، فعالیت جهت احداث باغات پسته قابل دسترس خواهد بود.