خبرگزاری مهر رسانه برگزیده در حوزه کمیته امداد گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست ظهر دوشنبه مدیرکل کمیته امداد گلستان با رسانه های گروهی به مناسبت جشن نیکوکاری، نمایندگی خبرگزاری مهر در استان به عنوان رسانه برگزیده بابت پوشش و انعکاس مطلوب اخبار حوزه کمیته امداد معرفی شد.

تمامی ایتام گلستان دارای حامی هستند

مدیرکل کمیته امداد گلستان در این جلسه گفت: در طرح اکرام ایتام امسال شش هزار و 156 یتیم زیر 18 سال از خدمات کمیته امداد و خیرین بهره مند شدند و در حال حاضر در گلستان هیچ یتیم بدون حامی نداریم.

عباس حاج علی اکبری گفت: این شش هزار و 156 یتیم توسط 14 هزار و 839 نفر حامی مالی حمایت می شوند و برخی از خانواده های ایتام مجموعه خدماتی که از حامیان می گیرند بالای 400 هزار تومان است و حداقل حمایت ها هم 20 هزار تومان است.

وی با بیان اینکه در 9 ماهه امسال 25 میلیارد و 740 میلیون ریال کمک های مالی حامیان به ایتام بوده است گفت:27 هزار و 705 نفر نیز در این کمیته تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارند و در سال جاری 21 میلیارد و 343 میلیون ریال کمک بلا عوض ما نسبت به درمان خانواده های کمیته امداد بوده است.

وی اظهار داشت: در کمک به دانشجویان تحت پوشش 10 هزار و 800 نفر از دانش آموزان از خدمات امداد استفاده کرده اند و دو هزار و371 دانشجو نیز از خدمات امداد بهره مند شده اند.

مدیر کل کمیته امداد درادامه تصریح کرد: 100 دانش آموز و دانشجوی نخبه نیز از خدمات امداد طی سال جاری استفاده کرده اند و ما چهار میلیارد و585 میلیون ریال امسال کمک بلا عوض به دانشجویان و دانش آموزان داشته ایم و مبلغ چهار میلیارد و959 میلیون ریال نیز وام قرض الحسنه به دانشجویان تحت پوشش خودمان پرداخت کرده ایم.

وی افزود: در لوازم خانگی به 265 خانوار کمک بلاعوض معادل 465 میلیون و350 هزار ریال داشتیم ودر مسکن شهری برای هشت نفر از افراد تحت پوشش خرید خانه را داشتیم و برای 576 خانوار روستایی نیز واحد مسکونی ساختیم که برای هر خانوار 100 میلیون ریال وام ساخت مسکن پرداخت شد.

وی ادامه داد: برای 227 خانوار تعمیرات خانه را انجام دادیم ویک میلیارد و289 میلیون ریال نیز کمک بلا عوض در این زمینه پرداخت کردیم و882 نفر از خانواده های تحت پوشش شهری ما اجاره مسکن پرداخت می کنند که در 10 ماهه گذشته یک میلیارد و149 میلیون ریال کمک بلا عوض برای اجاره مسکن پرداخت شد.

حاجی علی اکبری اظهارداشت:به 10 هزار و 34 نفر نیز وام کارگشایی به مبلغ چهار میلیارد و 595 میلیون ریال پرداخت شد و به دو هزار و 221 نفر نیز کمک بلا عوض کردیم تا مشکلات خود را حل کنند.