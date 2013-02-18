به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با تألیف رابرت استرنبرگ و النا گریگورنکو و ترجمه فرشته چراغی، افسانه عبیدی زادگان و خدیجه فولادوند از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.
کتاب «تدریس در جهت هوش موفق» شامل هشت فصل است که با بخشهایی از جمله؛ «هوش موفق چیست؟»، «بررسی نظریه هوش موفق»، «هوش موفق در زندگی و مدرسه»، «تدریس برای تفکر تحلیلی»، «آموزش تفکر خلاق»، «آموزش تفکر عملی»، «تدریس مولفههای آموزش و سنجش سه بعدی» همراه است.
این کتاب برای مربیان کودکستان تا معلمان و دبیران پایه دوازدهم و حتی استادان دانشگاه که قصد دارند مهارت خود را در تدریس و سنجش بهبود ببخشند نوشته شده است.
کتاب «تدریس در جهت هوش موفق» به معلمان، یک نظریه پایه و اساس معرفی میکند که آنها را در فهم اینکه چگونه تدریسشان بهبود مییابد یاری میکند. همچنین راهکارهای سنجش و تدریسی که به تفضیل تعریف شده است، نیازمند این است که معلمان این نظریه را در کلاسهایشان به کار گیرند. این کتاب مثالهای کلاسی زیادی را از تمام راهکارهای توصیف شده در بر میگیرد.
در بخشهایی از مقدمه کتاب آمده است: «برای اینکه افراد در زندگی موفق باشند نیاز دارند در مهارتهایشان به خوبی عمل کنند. به نظر میرسد هنوز هم بسیاری از برنامههای آموزشی، هوش افراد را تنها در یک جنبه، یعنی تحلیلی گسترش میدهند. در حالی که به دو جنبه دیگر هوش یعنی هوش خلاق و عملی که برای زندگی موفقیت آمیز حیاتی است، کمتر توجه شده یا اصلاً توجهی نمیشود. استرنبرگ تواناییهای تفکر تحلیلی، خلاق و عملی را به عنوان اجزاء هوش موفق مشخص کرده و بیان میکند که افراد موفق از هر سه توانایی برای رسیدن به موفقیت استفاده میکنند. منحصر بودن به یک مهارت تفکر، برای موفقیت در زندگی کافی نیست.»
گفتنی است این کتاب در 256 صفحه و شمارگان 1000 نسخه با قیمت 6000 تومان از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است و علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند با شماره تلفن 02177503824 تماس حاصل نمایند.
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