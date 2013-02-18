نرخ ديه ارتباطي به افزايش قيمت خودرو ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد کریمی با بی ارتباط دانستن نرخ دیه با قیمت خودرو، گفت: نرخ دیه را قوه قضائیه تعیین و به دستگاه های مختلف از جمله بیمه مرکزی اعلام می کند. این نرخ به گران یا ارزان بودن وسیله نقلیه ارتباطی ندارد و برای همه وسایل نقلیه موتوری یکسان محاسبه می شود.



رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: آنچه که با نوع وسیله نقلیه و قیمت ان ارتباط مستقیم دارد، بیمه بدنه است که با قیمت خودروها هم ارتباط مستقیم دارد.

کریمی با تاکید براینکه داشتن بیمه نامه شخص ثالث بر اساس قانون برای همه وسایل نقلیه موتوری در حال تردد، اجباری است به ویژه از دارندگان موتورسیکلت خواست با توجه به تسهیلات برخی شرکتهای بیمه، فرصت را غنیمت شمارند و هر چه سریعتر برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث اقدام کنند.