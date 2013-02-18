30هزار لوح فشرده غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد امحاء می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سفر یک روزه "جابر انصاری" که به دعوت این اداره کل انجام شده، ابتدا بیش از 10 هزار محصول غیر مجاز سمعی و بصری در محل کوره بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج با حضور مسئولین قضایی، انتظامی، سیاسی و اجرایی استان راس ساعت 10 صبح روز شنبه پنج اسفندماه امحاء می شود.

وی بیان داشت: همچنین بیش از 20 هزار سی دی غیر مجاز نیز در گچساران امحا خواهد شد.

کمالوندی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی و برخورد با تکثیر و توزیع اقلام ضد فرهنگی، این لوحهای فشرده غیرمجاز از فروشندگان عرضه محصولات فرهنگی در سطح استان با همکاری نیروی انتظامی کشف و ضبط شده است.

وی بیان داشت: طی 10 ماه گذشته، در شهرستان گچساران بیش از 20 هزار سی دی مبتذل ومستهجن توسط ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز این اداره کشف شده است.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان افزود: با هماهنگی های بعمل آمده این سی دی های کشف شده در محل بازیافت زباله شهرستان گچساران امحا خواهند شد.

جشنواره داستان متیل در یاسوج برگزار می شود

کمالوندی همچنین از برگزاری جشنواره ملی داستان کوتاه خلیج فارس باعنوان "متیل" در کهگیلویه وبویراحمد خبر داد و افزود: این جشنواره با همکاری انجمن داستان "متیل" و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان در راستای پاسداری از هویت ملی و بین المللی خلیج فارس برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این جشنواره که فراخوان آن اول اسفند ماه سال 91 به سراسر کشور ارسال خواهد شد، یکم تا سوم اردیبهشت 92 در استان برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یادآور شد: این جشنواره در دو بخش داستان کوتاه و داستانک با موضوع خلیج فارس، خلیج فارس و پایداری ، خلیج فارس و بیداری اسلامی، خلیج فارس و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و داستانهای برگرفته از مثل ها و قصه های عامیانه پیرامون حماسه های دریا برگزار می شود.