مازندران میزبان همایش رسانه و انقلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نیازآذری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اصحاب رسانه و مطبوعات به عنوان قشر فرهيخته و متعهد جامعه اسلامي ياد كرد و افزودد: به مناسبت گراميداشت پيروزي انقلاب اسلامي، نخستين همايش بزرگ فعالان رسانه‌هاي گروهي مازندران با موضوع رسانه و انقلاب اسلامي با همكاري دانشگاه آزاد ساري روز يكشنبه ششم اسفندماه از ساعت 9 تا 13 در تالار اجتماعات دانشگاه آزاد ساري برگزار مي‌ شود.

وی از حضور شخصيت‌هاي سياسي، اجتماعي، علمي و فرهنگي مازندران در اين همايش خبر داد و اضافه كرد: در اين همايش، تمام فعالان رسانه‌اي عضو خانه مطبوعات مازندران حضور دارند.

نیازآذری با اشاره به حضور نمايندگان مجلس، مديران دستگاه هاي اجرايي مازندران به همراه مسئولان روابط عمومي و فرمانداران شهرهاي استان اضافه كرد: در اين مراسم يك مدرس دانشگاه درباره اخلاق حرفه‌اي در علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري نيز سخنراني كوتاهي مي‌كند.

وی، از پخش نماهنگ رسانه و نماهنگ ولايت در اين همايش خبر داد و افزود: يك گروه موسيقي به مناسبت برگزاري اين همايش و سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي به اجراي برنامه خواهد پرداخت.

نیازآذری با اشاره طرح مسئله‌اي درباره برگزاري با تاخير اين همايش با موضوع دهه فجر و انقلاب، افزود: به دليل حضور خبرنگاران و رسانه‌هاي گروهي در برنامه‌هاي بزرگداشت دهه فجر و پروژه‌هاي بازديد، كلنگ‌زني و افتتاحيه سالگرد پيروزي انقلاب، برگزاري اين همايش به ايام بعد از دهه فجر موكول شد.

رئيس هيئت مديره خانه مطبوعات مازندران گفت: نخستين همايش بزرگ فعالان رسانه‌هاي گروهي مازندران با موضوع رسانه و انقلاب اسلامي با همكاري دانشگاه آزاد ساري روز يكشنبه ششم اسفندماه از ساعت 9 تا 13 در تالار اجتماعات دانشگاه آزاد ساري برگزار مي‌شود.

وی با اشاره اينكه دهه فجر و پاسداشت اين طليعه انقلاب زمان و مكان نمي‌شناسد از برپايي همايش رسانه و انقلاب با محوريت خانه مطبوعات مازندران خبر داد.

نیازآذری از برگزاري نشست اعضاي هيئت مديره خانه مطبوعات مازندران با حضور مديران رسانه‌هاي استان با هدف دريافت نظرات و پيشنهادات فعالان مطبوعاتي و راهكارهاي تعامل بين خانه مطبوعات و مديران رسانه‌ها در چهارشنبه هفته جاري در تالار جلسات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران خبر داد.