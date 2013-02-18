ارائه تسهيلات به شركتهاي دانش بنيان توسط بانك صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور ایجاد ظرفیت های لازم برای افزایش ارزش افزوده تولیدات داخلی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و ایجاد اشتغال پایدار تفاهمنامه تامین مالی صادرات شرکت های دانش بنیان میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک توسعه صادرات ایران به امضا رسید.

این تفاهم نامه در راستای تامین مالی شرکت های دانش بنیان با هدف توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان است که در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متعهد شد در جهت بررسی ظرفیت ها و توانمندی شرکت های دانش بنیان و معرفی متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع این تفاهم نامه به بانک اقدام کند ضمن آنکه همکاری های لازم را با بانک توسعه صادرات در زمینه بررسی طرح های دانش بنیان داشته باشد.

بر اساس این تفاهم نامه بانک صادرات متعهد شد تا نسبت به پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان اقدام کند و برای مبالغ فراتر از سقف تعیین شده اقدامات لازم را برای اختصاص ارتباط بیشتر انجام دهد. همچنین متعهد شد تا امکان پذیرش ضمانت نامه های صندوق های پژوهش و فناوری به عنوان وثیقه پوشش تسهیلات پرداختی در صورت تایید مدیریت بانک فراهم کند.

مدت این تفاهم نامه یک سال است که در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است.