  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

233 دانش آموز و فرهنگي حافظ ملي قرآن در ديشموك تجليل شدند

233 دانش آموز و فرهنگي حافظ ملي قرآن در ديشموك تجليل شدند

دهدشت – خبرگزاری مهر: 233دانش آموز وفرهنگي حافظ ملي قرآن در ديشموك تجليل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مديركل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: قرآن راهنما ومعلمي دلسوز براي ارشاد و به مقصد رساندن ما انسانها است که بر پيامبر رحمت نازل شد.

پرویز طاهری افزود: قرآن چراغي نورافشان برای روشنايي دل و وجود انسان است.

وی بیان داشت: همه علوم و كتابها از قرآن ودستورات اين كتاب الهي تدوين و نشر مي شوند.

طاهری افزود: قرآن براي همه انسانها لازم و به خصوص براي دانش آموزان و فرهنگيان عاملي براي انس باكلام وحي است.

مديركل آموزش وپرورش استان تصریح کرد: تحول بنيادين در آموزش و پرورش ازمهمترين و با ارزشترين وپربارترين تفكرات واقدامات است و نمونه بارز از اجراي این سند، مدارس قرآني وهمين طرح حفظ ملي قرآن است كه امروزشاهد بركات آن هستيم.

کد مطلب 2000745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها