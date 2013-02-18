233 دانش آموز و فرهنگي حافظ ملي قرآن در ديشموك تجليل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مديركل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: قرآن راهنما ومعلمي دلسوز براي ارشاد و به مقصد رساندن ما انسانها است که بر پيامبر رحمت نازل شد.

پرویز طاهری افزود: قرآن چراغي نورافشان برای روشنايي دل و وجود انسان است.

وی بیان داشت: همه علوم و كتابها از قرآن ودستورات اين كتاب الهي تدوين و نشر مي شوند.

طاهری افزود: قرآن براي همه انسانها لازم و به خصوص براي دانش آموزان و فرهنگيان عاملي براي انس باكلام وحي است.

مديركل آموزش وپرورش استان تصریح کرد: تحول بنيادين در آموزش و پرورش ازمهمترين و با ارزشترين وپربارترين تفكرات واقدامات است و نمونه بارز از اجراي این سند، مدارس قرآني وهمين طرح حفظ ملي قرآن است كه امروزشاهد بركات آن هستيم.