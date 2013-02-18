شهرستان ماهنشان پتانسیل لازم برای کشت باغات پسته را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر دوشنبه در جلسه طرح احداث باغات پسته استان،افزود: در راستای اجرای این پروژه باید برنامه ریزی جامع در دستور کار پیگیری شود.



وی ادامه داد: مدیر پروژه باید زمان بندی لازم برای اجرای سریع این پروژه را در دستور کار قرار دهد.



معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، با اشاره به اینکه این پروژه در سه روستای این شهرستان اجرایی می شود گفت:باید در این راستا اراضی ثبت دار شناسایی شوند.



عباسی تاکید کرد: فرماندار ماهنشان باید باید امکانات لازم برای اجرای پروژه را با سرمایه گذار داشته باشد.



وی در ادامه افزود: سه قطعه زمینی که مشخص شده سازمان آب تامین آب برای این زمینها را مشخص کند واز این میزان اراضی شیب دار 10 هزار هکتار در شهرستان ماهنشان و 15هزار هکتار در شهرستان طارم واقع شده است.



معاون برنامه ریزی استانداری زنجان یاد آورشد:در این راستا 0,5 لیتردر ثانیه آبیاری تحت فشار برای این پروژه در نظر گرفته خواهدشد.



عباسی گفت: سازمان آب با توجه به نیاز آب هر سال آب می دهد.



وی تصریح کرد: در سالهای آتی این پروژه روند سریع اجرای خود را طی خواهد کرد.



معاون برنامه ریزی استانداری زنجان افزود: درهفته آتی باید سرمایه گذار برای اجرای این پروژه خدمات سرمایه گذاری را از روند اجرای پروژه باخبر کند.



عباسی گفت: شهرستان ماهنشان زیر ساخت های لازم برای ایجاد باغات پسته را دارد .

وی افزود: بهره گیری از ظرفیت های موجود در این شهرستان توسعه اقتصاد را به همراه دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان افزود:سرمایه گذار این پروژه در وسعت 500 هکتار از اراضی کشاورزی ماههشان عملیات اجرایی ایجاد باغات پسته را در دو فاز 250 هکتاری عملیاتی خواهد کرد.