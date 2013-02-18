بنیاد تعاون برای اشتغال و حرفه آموزی مددجویان تلاش می کند/ فضای اشتغال در زندانها گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی علی بیگی در مراسم توديع و معارفه مدیر بنیاد تعاون استان همدان با بیان اینکه بنیاد تعاون زندانیان قدمتی بالغ بر 60سال دارد، اظهار داشت: فلسفه وجودی بنیاد تعاون کمک به معاش خانواده مددجویان است.

معاون مالی و اقتصادی بنیاد تعاون زندانیان کشور گفت: استان همدان پتانسیل های بسیار مناسبی را در بخش اشتغال دارا است.

وی در ادامه بر تعامل دو سویه بین بنیاد تعاون و زندانها تاکید و خواستار تعامل 100 درصدی بین این دو مجموعه شد.

مدير كل زندانهاي همدان نیز در این مراسم به بیان روایاتی از امام علی (ع) درباره کار و تلاش از دو بعد هنجاری بودن و ارزشی بودن نماد آن اشاره كرد و با بیان اینکه یشان در رابطه با بعد هنجاری بودن کار می فرمایند"مبغوض می دارم کسی را که نسبت به کار حیات مادی اش تنبل و بی تفاوت است، زیرا کسی که نسبت به زندگی دنیایش چنین است، در مورد آخرتش تنبل تر و بی تفاوت تر است" گفت: باید در زمینه ایجاد اشتغال و حرفه آموزی تلاش های بیشتری صورت گیرد.

زمینه ایجاد اشتغال و گسترش آن در بین مددجویان مهیا است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بعد ارزشی بودن کار اشاره کرد و افزود: زمینه ایجاد اشتغال و گسترش آن در بین مددجویان با وجود پتانسیل موجود در این استان مهیا است.

وی با بیان اینکه رسالت بنیاد تعاون زندانها اشتغال و حرفه آموزی مددجویان است، عنوان کرد: فضاهای اشتغال و حرفه آموزی در زندانها باید گسترش یابد.

محمد یاری در ادامه به ماده 122 آئین نامه سازمان زندانها که مربوط به مبحث اشتغال و حرفه آموزی است، اشاره کرد و گفت: سازمان به منظور توسعه برنامه های باز پرورانه، کاهش آسیبها و نارسایی های نظام زندان، کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی محکومان و خانواده آنان و نیل به خود کفایی باید از محل در آمدهای بنیاد تعاون و حرفه آموزی، جذب کمکهای مردمی و موسسه های خیریه و درآمد حاصل از موسسه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی، فرهنگی تحت نظارت و بودجه مصوب، اعتبار لازم را به منظور حرفه آموزی و اشتغال محکومان تامین و هزینه کند

در پایان این مراسم از زحمات هشت ساله محمد رضا کاظمیان مدیر سابق بنیاد تعاون تقدیر و مجتبی راجی بعنوان سرپرست جديد نمایندگی بنیاد تعاون معرفی شد.