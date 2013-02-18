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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

سفیر ایران در بیروت مطرح کرد:

لزوم همکاری ایران و مصر در حمایت از مردم فلسطین

لزوم همکاری ایران و مصر در حمایت از مردم فلسطین

سفیر ایران در بیروت با بيان نقش برجسته مصر در جهان اسلام بر لزوم همكاري هر چه بيشتر كشورهاي مسلمان به خصوص دو ملت بزرگ ايران و مصر در حمايت از مردم فلسطين تأكيد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معن بشور رئيس انجمن قومي عربي لبنان و  حسن موسي، نائب رئيس اتحاديه مصري‌هاي مقيم خارج، روز شنبه 28 بهمن ماه جاري براي عرض تبريك سالروز پيروزي انقلاب اسلامي ايران و نيز تسليت شهادت مهندس خوش نويس رئيس هيأت ايراني بازسازي لبنان، با حضور در محل سفارت كشورمان در بيروت با غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان ملاقات و آخرين مسائل منطقه‌اي را مورد بررسي و تبادل نظر قرار دادند.

غضنفر ركن‌آبادي در اين ديدار با بيان نقش برجسته مصر در جهان اسلام بر لزوم همكاري هر چه بيشتر كشورهاي مسلمان به خصوص دو ملت بزرگ ايران و مصر در حمايت از مردم فلسطين تأكيد نمود.

کد مطلب 2000753

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