افزایش سهام شناور یک شرکت در فرابورس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا قدری با اعلام خبر فوق به پیش بینی سود سال جاری این شرکت اشاره کرد و گفت: مقدار سود EPSمورد نظر را که پیش بینی کرده ایم با رشد چشمگیری همراه بود و با لحاظ بودجه سال 90 و انحراف مساعدی که در رشد شاهد هستیم، توانسته ایم خواسته سهامداران را محقق کرده و اين اطمينان را به سهام داران و سرمايه گذاران بدهيم كه اين رشد استمرار خواهد داشت.

وی با مد نظر قرار دادن برخی از سیاست های مالی ، بازاریابی و... این شرکت ادامه داد: مهمترین پارامتر از منظر سهامداران، اطمینان به برنامه های پیشنهادی یک شرکت است. از این رو برنامه هایی تدوین شد تا تمامی پتانسیل ها و ظرفیت ها را فعال سازیم.

قدری افزود: به لحاظ گردش نقدینگی اجرای مدیریت منابع مالی بر اساس نرخ بازده در دستور کار قرار گرفته است. در خصوص کنترل کیفیت نیز سیستم TQC در 2 کارگاه تولید مواد غذایی اجرا شد که توانست سود آوری مطلوبی را برای این شرکت و سهامداران به همراه آورد.

مدیر عامل مینو با بیان اینکه ایجاد تنوع محصولات و گسترش سبد تولیدات می تواند به رشد مالی کمک کند، گفت: خطوط فعلی تولید با هدف رشد پایدار و حفظ سهم بازار در حال تغییر و گسترش است. با اجرای پروژه های اتوماسیون در صدد حذف اتلاف وهزینه ها باید باشیم. این نکته را باید خاطر نشان شد که همواره رشد پایدار از اولویت های برنامه ریزی در جهت جذب سرمایه و سود آوری قرار دارد

وی به استراتژی های منابع انسانی تاکید کرد و یاد آور شد: با کاهش 20 درصدی نیروی انسانی با قرار داد بلند مدت و جایگزینی آن با نیروهای فصلی و قراردادی درصدد کاهش اتلاف‌ها و تبدیل ساختار مكانيكي به ارگانیکی برآمده ایم تا بتوان در این تغيير و تحول، استراتژي هاي توسعه اي شركت را در جهت دست يابي به سود مطلوب، محقق كرد.

قدری، ورود سرمایه توسط مشارکت مردمی را مشروط به ارائه و ترسیم هدف دانست و اظهار داشت: باید برای تمامی سرمایه های وارد شده برنامه ای را متصور شد به طوری که هم اکنون با ورود سرمایه‌گذاري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي جديد، درصدد تولید انواع محصولات جدید برای رقابت در بازار داخلی و خارجی خواهیم بود.