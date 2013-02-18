به گزارش خبرنگار مهر، علی حکیم جوادی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحيه اوليه مركز داده استاني در خوزستان اظهار کرد: راه اندازی دیتاسنترهای استانی از جمله برنامه های وزارت ارتباطات برای پیاده سازی نهایی پروژه دیتاسنتر ملی است.



وی با بیان اینکه هم اکنون راه اندازی مراکز داده استانی در 20 استان کشور نهایی شده است، گفت: علاوه بر مرکز دیتا سنتر خوزستان، مراکز داده استانی در استانهای همدان و فارس نیز مراحل آماده سازی خود را سپری می کنند.



حکیم جوادی در خصوص ویژگیهای این مراکز داده گفت: کلیه مراحل طراحی و نصب و راه اندازی تجهیزات در این مراکز توسط کارشناسان داخلی انجام می شود و امنیت فیزیکی و الکترونیکی در آنها از سطح بالایی برخوردار بوده و از فناوریهای بومی نیز استفاده شده است.



وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری که زمینه ساز انتقال، جابجایی، به کارگیری و مدیریت موثر اطلاعات در کشورها بر عهده دارد شناخته می شود، افزود: بر همین اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران، اقدامات لازم به منظور ایجاد مراکز داده در کلیه استانهای کشور را آغاز کرده است.



رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه نیز وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد مراکز داده امن و پایدار داخلی شده است.



وی افزود: براین اساس وزارت ارتباطات ملکف به ایجاد شبکه ملی اطلاعات با استفاده از مراکز داده و رعایت موازین شرعی است.



حکیم جوادی گفت: با اجرایی شدن این تکلیف دستگاه های اجرایی از پهنای باند داخلی که قیمت آن یک دهم پهنای باند بین الملل است استفاده خواهند کرد.



وی تصریح کرد: به این ترتیب تا پایان سال جاری تمام دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.



معاون وزیر ارتباطات با اشاره به راه اندازی و تعریف شبكه‌ های ملی اطلاعات در كشور، افزود: از جمله این شبکه ها مي توان به شبكه‌ های اطلاعاتی گمركی و مالياتی اشاره كرد.



وی افزود: هدف بعدی ما ایجاد تحول در خدمات دهی به کاربر خانگی است که اطلاعات سایتهای ایرانی و دولت الکترونیک با سرعت بیشتر در دسترس آنان قرار گیرد.