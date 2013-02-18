نتایج سی امین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی اعلام شد

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سی امین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های فوق تخصصی پزشکی بالینی در روز 12 بهمن ماه 91 برگزار شد، افزود: از میان 486 شرکت کننده در این دوره از آزمون 281 نفر پذیرفته شده اند که از این میان 170 نفر مرد و 111 نفر زن هستند.
وی خاطرنشان کرد: پذیرفته شدگان در 24 رشته فوق تخصصی پزشکی بالینی پذیرفته شده اند و بیشترین میزان پذیرش در رشته های گوارش بالینی و نفرولوژی بوده است.
نتایج سی امین دوره پذیرش کنکور دستیار فوق تخصصی در نشانی اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی WWW.SANJESHP.IR قابل مشاهده است.
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