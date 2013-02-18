  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

نتایج سی امین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی اعلام شد

نتایج سی امین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی اعلام شد

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از اعلام نتایج سی امین دوره پذیرش فوق تخصصی پزشکی خبر داد و گفت: این نتایج هم اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سی امین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های فوق تخصصی پزشکی بالینی در روز 12 بهمن ماه 91 برگزار شد، افزود: از میان 486 شرکت کننده در این دوره از آزمون 281 نفر پذیرفته شده اند که از این میان 170 نفر مرد و 111 نفر زن هستند.

وی خاطرنشان کرد: پذیرفته شدگان در 24 رشته فوق تخصصی پزشکی بالینی پذیرفته شده اند و بیشترین میزان پذیرش در رشته های گوارش بالینی و نفرولوژی بوده است.

نتایج سی امین دوره پذیرش کنکور دستیار فوق تخصصی در نشانی اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی WWW.SANJESHP.IR قابل مشاهده است.

کد مطلب 2000763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها