صادرات 1.2 ميليارد دلار محصولات دانش بنيان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطان خواه در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه میان معاونت علمی و بانک توسعه صادرات در جمع خبرنگاران هدف از امضای این تفاهم نامه را حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست و اظهار داشت: این تفاهم نامه به منظور شناسایی طرح های فناورانه شرکت های دانش بنیانی است که قابلیت عرضه به بازارهای بین المللی و ملی را دارد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه این قرارداد در جهت شناسایی ظرفیت های کشور اقدام می کند، گفت: کالاها و خدمات دانش بنیان که قابلیت عرضه به بازارها را دارد شناسایی و به منظور تجاری سازی آنها به بانک توسعه صادرات معرفی خواهند شد تا از ظرفیت های این شرکت ها در جهت توسعه صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان استفاده شود.

وی یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان را صادرات کالاها و خدمات در حوزه فناوری های پیشرفته دانست و ادامه داد: به منظور فاصله گرفتن از صادرات مواد خام و نیمه خام حمایت از کالاهای دانش بنیان می تواند زمینه مناسبی را برای ما در این زمینه فراهم کند.

سلطان‌خواه همچنین به سهم صادرات دانش بنیان کشور اشاره کرد و یادآور شد: براساس اهداف برنامه پنجم سهم صادرات دانش بنیان از کل صادرات کشور 8 درصد باید شود و این میزان در طی برنامه ششم توسعه به 15 درصد بالغ می شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اهداف سند چشم انداز افق 1404 در زمینه صادرات کالاهای دانش بنیان بیان کرد: براساس افق چشم انداز 1404 باید سهم صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان نسبت به کل صادرات به 20 درصد برسد که برای تحقق این اهداف باید شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه را حمایت کنیم.

سلطان‌خواه با تاکید بر اینکه در پی 4 سال اخیر حجم صادرات کالاهای دانش بنیان قابل توجه بوده است، تصریح کرد: در سال 90 میزان کل صادرات کشور 47 میلیارد دلار بوده که 840 میلیون دلار از این میزان به صادرات دانش بنیان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه هدف گذاری ما رساندن عدد 840 میلیون دلار به 1.2 میلیارد دلار است، توضیح داد: امیدواریم با برنامه ریزی هایی که در این زمینه شده است حجم صادرات دانش بنیان کشور در سال جاری به 1.2 میلیارد دلار بالغ شود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تفاهم نامه میان این معاونت با بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون به دلیل دریافت وثیقه های ملکی و غیرمنقول از شرکت تعاونی های دانش بنیان مشکلاتی برای این تعاونی‌های دانش بنیان ایجاد شده است ولی همچنان مفاد این تفاهم نامه در حال اجرا است.