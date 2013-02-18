  1. دين، حوزه، انديشه
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۴۷

برنامه «زاویه» این هفته به بحثی در مورد تنگناهای خط فارسی اختصاص دارد

برنامه «زاویه» این هفته به بحثی در مورد تنگناهای خط فارسی اختصاص دارد

پخش برنامه «زاویه » این هفته ( چهارشنبه 2 اسفند) از شبکه چهار سیما به ظرفیت ها و تنگناهای خط فارسی اختصاص دارد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، «زاویه» تنها برنامه تخصصی تلویزیون در حوزه علوم انسانی است که به صورت مناظره‌ برگزار می‌شود و چهارشنبه ها ساعت20:30 به صورت زنده  با اجرای مسعود معینی پور به روی آنتن می‌رود.

«زاویه» در ادامه نشست های نقد و مناظره خود این هفته به موضوع ظرفیت ها و تنگناهای خط فارسی می پردازد. دکتر کورش صفوی و دکتر ابراهیم خدایار زاویه نشین برنامه این هفته زاویه هستند.  

بعضی زبانشناسان می گویند خط ما حروف مصوت ندارد و چنین است و چنان و ... استادان نامبرده به همراه سعید معینی فر مجری برنامه در خصوص موضوع ذکر شده به مناظره می پردازند.

برنامه « زاویه» عمری دو ساله دارد و تاکنون حدود 60 برنامه روی آنتن رفته که برخی از آنها در نوع خود کم نظیر بوده اند، علت آنرا هم شاید بتوان رویکرد جدید و متفاوت این برنامه به حوزه علوم انسانی و فرم مناظره ای بودنش دانست. برنامه «زاویه» با ارائه مناظره های جذاب توانسته است مباحث علوم انسانی را به میان خانواده ها ببرد.

کد مطلب 2000770

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