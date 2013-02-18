برنامه «زاویه» این هفته به بحثی در مورد تنگناهای خط فارسی اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «زاویه» تنها برنامه تخصصی تلویزیون در حوزه علوم انسانی است که به صورت مناظره‌ برگزار می‌شود و چهارشنبه ها ساعت20:30 به صورت زنده با اجرای مسعود معینی پور به روی آنتن می‌رود.

«زاویه» در ادامه نشست های نقد و مناظره خود این هفته به موضوع ظرفیت ها و تنگناهای خط فارسی می پردازد. دکتر کورش صفوی و دکتر ابراهیم خدایار زاویه نشین برنامه این هفته زاویه هستند.

بعضی زبانشناسان می گویند خط ما حروف مصوت ندارد و چنین است و چنان و ... استادان نامبرده به همراه سعید معینی فر مجری برنامه در خصوص موضوع ذکر شده به مناظره می پردازند.

برنامه « زاویه» عمری دو ساله دارد و تاکنون حدود 60 برنامه روی آنتن رفته که برخی از آنها در نوع خود کم نظیر بوده اند، علت آنرا هم شاید بتوان رویکرد جدید و متفاوت این برنامه به حوزه علوم انسانی و فرم مناظره ای بودنش دانست. برنامه «زاویه» با ارائه مناظره های جذاب توانسته است مباحث علوم انسانی را به میان خانواده ها ببرد.