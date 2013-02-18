نتایج ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی مشهد اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات نظام پزشکی مشهد چهارم اسفندماه برگزار و نتایج آن نیز پنجم اسفندماه روی سایت علوم پزشکی مشهد اعلام خواهد شد.

در ششمین انتخابات نظام پزشکی خراسان رضوی 99 نفر تایید صلاحیت شدند و سه نفر نیز از شرکت درانتخابات انصراف دادند.

شهرستان‌های تربت حیدریه، گناباد، سبزوار و نیشابور که نظام پزشکی در آنها بیشتر از 100 عضو دارد انتخابات را به شکل مستقل برگزار خواهند کرد.

کاندیداهای این دوره تا تاریخ دوم اسفند مهلت دارند تا تبلیغات داشته باشند و از این تاریخ به بعد کسانی که در روزنامه ها به هر نحوی پیامی بدهند متخلف محسوب می شوند.

در این دوره از انتخابات تعدادی واحد سیاردر بیمارستانها برای پزشکانی که در محل خدمتشان هستند پیش بینی شده و آراء آنان جمع آوری خواهد شد.

برای شرکت کنندگان در انتخابات همراه داشتن کارت نظام پزشکی یا معرفی نامه از بیمارستان ضروری است و هر نفر تنها باید در یک حوزه در انتخابات شرکت کند.

سه هزار و 850 نفر در این انتخابات مجاز به رای دادن هسنند و پنج شهرستان چناران، سرخس، کلات نادري، فريمان و خواف جزیی از حوزه انتخابيه مشهد هستند.