290 میلیون برگه سهم و حق تقدم در بورس تهران دادوستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات روز دوشنبه بورس اوراق بهادار تهران 24 میلیون تقاضا در سه نماد ثبت شد و معاملات روند صعودی آرام بورس ادامه یافت. در داد و ستدهای روز جاری معامله گران بیش از 290 میلیون برگه سهم و حق تقدم را دست به دست کردند که ارزش این معاملات بالغ بر یک هزار و 390 میلیارد ریال بود. همچنین این مبادلات در 25 هزار نوبت انجام شد.

شاخص کل نیز متاثر از نمادهای پالایش نفت اصفهان، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و بانک ملت که بیشترین تاثیر مثبت را بر این متغیر داشتند 29 واحد مثبت شد. در معاملات روز دوشنبه نمادهای پتروشیمی پردیس، هلدینگ پارسیان، فولاد مبارکه و پتروشیمی شیراز با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص مانع رشد بیشتر این متغیر شدند.

تمایل معامله گران به تصاحب سهام شرکت های پالایش نفت تبریز، حفاری شمال، نفت پارس، نفت بهران، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، مارگارین و آذرآب باعث شد تا این نمادها با بیشترین تقاضای خرید مواجه شوند. این در حالی بود که نمادهای داروسازی اسوه، پارس دارو، آلومتک، فولاد خوزستان، بانک پارسیان، تهران شیمی و داروسازی اسوه با صفهای فروش سنگین رو به رو شدند.