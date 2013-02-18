1100 ماهی نژاد ژاپنی در رود برکه پارک اندیشه رها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران احمدی در این باره گفت: این ماهی ها از نوع نژاد ژاپنی کوی و در اندازه 15 تا 20 سانتیمتر هستند و تا 6 ماه آینده در صورت مناسب بودن شرایط نگهداری و غذا دهی مناسب تا 50 سانتیمتر هم رشد می کنند.

وی با بیان اینکه این ماهی ها برای زیباتر کردن رود برکه پارک اندیشه رها سازی شده اند افزود: این ماهی ها با شرایط محیط برکه و جایی که آب در جریان نباشد سازگارند و در ژاپن به عنوان ماهی مقدس شناخته می شوند.

معاون شهردار منطقه 7 با بیان اینکه آبنمای رود برکه و صخره ای در ضلع غربی پارک اندیشه واقع شده و مساحت آن 1400 متر مربع است تصریح کرد: ساخت این آبنما از ابتدای سال جاری آغاز شد و 8 ماه به طول انجامید و به شکل مجموعه ای پیش ساخته در محل نصب شد.

احمدی یادآور شد: این آبنما شامل صخره‌ای است که آب به صورت آبشار از بالای آن جاری می شود و در برکه‌ای در پایین جمع می شود.ماکت هایی نیز از حیواناتی نظیر قوچ، پلیکان، پازن، پلنگ و خرس در این محل نصب شده است.همچنین گونه های گیاهی مختلفی هم در این مکان کاشته شده است.