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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۴۷

1100 ماهی نژاد ژاپنی در رود برکه پارک اندیشه رها شدند

1100 ماهی نژاد ژاپنی در رود برکه پارک اندیشه رها شدند

معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 7 از رها سازی یک هزار و 100 ماهی نژاد ژاپنی در رود برکه بوستان اندیشه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران احمدی در این باره گفت: این ماهی ها از نوع نژاد ژاپنی کوی  و در اندازه 15 تا 20 سانتیمتر هستند و تا 6 ماه آینده در صورت مناسب بودن شرایط نگهداری و غذا دهی مناسب  تا 50 سانتیمتر هم رشد می کنند.

وی با بیان اینکه این ماهی ها برای زیباتر کردن رود برکه پارک اندیشه رها سازی شده اند افزود: این ماهی ها با شرایط محیط برکه و جایی که آب در جریان نباشد سازگارند و در ژاپن به عنوان ماهی  مقدس شناخته می شوند.

معاون شهردار منطقه 7 با بیان اینکه آبنمای رود برکه و صخره ای در ضلع غربی پارک اندیشه  واقع شده و  مساحت آن 1400 متر مربع است تصریح کرد: ساخت این آبنما از ابتدای سال جاری آغاز  شد و 8 ماه به طول انجامید و به شکل مجموعه ای پیش ساخته در محل نصب شد.

احمدی یادآور شد: این آبنما شامل صخره‌ای است که آب به صورت آبشار از بالای آن جاری می شود و در برکه‌ای در پایین جمع می شود.ماکت هایی نیز از حیواناتی نظیر قوچ، پلیکان، پازن، پلنگ و خرس در این محل نصب شده است.همچنین گونه های گیاهی مختلفی هم در این مکان کاشته شده است.

کد مطلب 2000777

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